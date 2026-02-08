Сброс до заводских настроек все не удалит: перед продажей очищаем телефон правильно - 4 пункта

Как подготовить телефон к продаже и точно удалить с него всю личную информацию

Продажей бывших в употреблении смартфонов никого не удивишь. Передавая старое устройство в чужие руки, люди хотят быть уверены, что их данные не попадут к новому владельцу вместе с телефоном. Многие считают, что после сброса телефона до заводских настроек их данные полностью уничтожены, но на самом деле он лишь "забывает", как их найти, а сами файлы могут оставаться в памяти и быть восстановленными специализированным ПО. Эксперты рассказали, как сделать данные с телефона точно недоступными.

Как подготовить телефон к продаже

1. Создайте резервную копию и отвяжите аккаунты

Сохраните важное: перенесите фотографии, контакты и документы в облако или на компьютер.

Выйдите из всех учётных записей: Google/Apple ID, соцсетей, мессенджеров, почты и банковских приложений. Особенно важно удалить учётную запись Google на Android и Apple ID на iPhone — это отключит защиту активации (FRP и iCloud Lock).

Удалите историю действий в браузере, очистите историю поиска и просмотров.

2. Извлеките физические носители данных - SIM-карту и, если есть, карту памяти.

3. Выполните полное шифрование (для Android)

Это важный шаг, который превращает последующий сброс в надёжный метод удаления данных.

Зайдите: Настройки → Безопасность → Шифрование . Телефон будет зашифрован.

4. Выполните сброс к заводским настройкам

Теперь, когда данные зашифрованы, стандартный сброс становится безопасным, так как удаляет ключ к этому шифру, делая информацию нечитаемой.

На Android : Настройки → Система → Сброс → Удалить все данные (сброс к заводским настройкам) .

На iPhone: Настройки → Основные → Перенос или сброс iPhone → Стереть контент и настройки .

Теперь передавать телефон в пользование другому человеку безопасно. Напоследок убедитесь в этом сами: перезагрузите телефон - после запуска должно появиться приветствие (выбор языка). Удостоверьтесь, что нигде не осталось ваших аккаунтов в настройках. После этого передавайте устройство новому владельцу со спокойной душой.

