Сброс до заводских настроек все не удалит: перед продажей очищаем телефон правильно - 4 пункта

Продажей бывших в употреблении смартфонов никого не удивишь. Передавая старое устройство в чужие руки, люди хотят быть уверены, что их данные не попадут к новому владельцу вместе с телефоном. Многие считают, что после сброса телефона до заводских настроек их данные полностью уничтожены, но на самом деле он лишь "забывает", как их найти, а сами файлы могут оставаться в памяти и быть восстановленными специализированным ПО. Эксперты рассказали, как сделать данные с телефона точно недоступными.
Как подготовить телефон к продаже
1. Создайте резервную копию и отвяжите аккаунты
-
Сохраните важное: перенесите фотографии, контакты и документы в облако или на компьютер.
-
Выйдите из всех учётных записей: Google/Apple ID, соцсетей, мессенджеров, почты и банковских приложений. Особенно важно удалить учётную запись Google на Android и Apple ID на iPhone — это отключит защиту активации (FRP и iCloud Lock).
-
Удалите историю действий в браузере, очистите историю поиска и просмотров.
2. Извлеките физические носители данных - SIM-карту и, если есть, карту памяти.
3. Выполните полное шифрование (для Android)
Это важный шаг, который превращает последующий сброс в надёжный метод удаления данных.
Зайдите:
Настройки →
Безопасность →
Шифрование. Телефон будет зашифрован.
4. Выполните сброс к заводским настройкам
Теперь, когда данные зашифрованы, стандартный сброс становится безопасным, так как удаляет ключ к этому шифру, делая информацию нечитаемой.
-
На Android:
Настройки→
Система→
Сброс→
Удалить все данные (сброс к заводским настройкам).
-
На iPhone:
Настройки→
Основные→
Перенос или сброс iPhone→
Стереть контент и настройки.
Теперь передавать телефон в пользование другому человеку безопасно. Напоследок убедитесь в этом сами: перезагрузите телефон - после запуска должно появиться приветствие (выбор языка). Удостоверьтесь, что нигде не осталось ваших аккаунтов в настройках. После этого передавайте устройство новому владельцу со спокойной душой.
