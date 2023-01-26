Вы их «смахиваете» и даже не задумываетесь.
Есть шанс сэкономить на ремонте.
Убрать царапины все равно не получится.
Выходя из дома, стоит быть на чеку.
Риски все-таки есть.
Гаджет не вынесет испытаний.
Только добьете и без того пострадавшее устройство.
Вы и не замечаете, что рискуете каждый день.
От мышечной памяти до внутренних систем устройств.
Проверьте каждый из этих пунктов.
Путешественники и предприниматели оценят.
Пользоваться ею очень просто.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации.
На российском рынке появится эксклюзивная модель.
От этого никто не застрахован.
В Сети есть множество способов и советов.
Устройство прослужит долго.
Обязательно прислушайтесь к рекомендациям.
Есть несколько нюансов.
Дополнительно устанавливать ничего не нужно.