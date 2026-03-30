Что будет, если постоянно заряжать смартфон на 100%: как продлить жизнь батарее

Как правильно заряжать телефон, чтобы дольше работал

Что будет, если каждый вечер заряжать телефон до 100% и оставлять его на зарядке всю ночь? Почти все пользователи слышали страшилки про то, что полная зарядка убивает батарею. На деле все не так просто. Развенчал мифы и дал экспертные объяснения канал Pedant.ru.



«Зарядка до 100% в разы ускоряет старение батареи»

Отчасти это утверждение является правдой. Современные смартфоны действительно сильнее изнашиваются на высоких и очень низких уровнях заряда.

«Нужно заряжать до 0, а потом до 100»

Совет, популярный в 2000х годах, устарел вместе с никель‐металлгидридными батареями. Для литий‐ионных, которые сейчас стоят во всех смартфонах, полный разряд до нуля даже вреднее, чем полная зарядка.



"Если оставить телефон на зарядке и после полного заряда, ничего не случится"

Технически смартфон прекращает основной заряд после наполнения на 100%, но многие модели поддерживают «тонкие подпитки», чтобы аккумулятор не проседал до 99%. Из‐за этого батарея фактически всё равно «живёт» в зоне пикового напряжения, что ускоряет химический износ.

Как на самом деле «стареет» батарея

Литий‐ионный аккумулятор теряет ёмкость из‐за нескольких факторов: число циклов заряд‐разряд, температура и диапазон заряда (чем ближе к 0% и 100%, тем хуже). Производители обычно рассчитывают ресурс на 500–1000 полных циклов, и при постоянной работе возле 100% этот диапазон быстро съедается.



Что говорят исследования и бренды

Крупные бренды смартфонов рекомендуют держать аккумулятор в районе 30–80% для максимального срока жизни. Исследования по оценке работы литий‐ионных аккумуляторов показывают, что при постоянной работе в диапазоне 20–80% батарея теряет ёмкость заметно медленнее, чем при регулярных «0–100» циклах.

Что будет, если заряжать смартфон до 100% всегда?

Если вы каждый день заряжаете телефон до 100% и держите его на зарядке по ночам, можно ожидать неприятных последствий:

Батарея уже через год или полтора будет держать заметно меньше заявленной ёмкости.

В жару, под солнцем или под подушкой максимальный заряд повышает риск перегрева и ускоренного износа.

Возможны скачки и перегрузки для силовых цепей, особенно в старых или дешёвых устройствах.

Чтобы продлить жизнь батарее, старайтесь подключать телефон, когда заряд падает до 20–30%. Не держите устройство на зарядке после 100% «на всякий случай» — отключайте кабель, когда оно почти полностью заряжено. И используйте встроенные функции вроде «Оптимизированной зарядки» или режима ограничения до 80%, если он есть в вашем смартфоне.

