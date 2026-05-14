ПМЭФ близко: зачем на КАД перекрывают площадки отдыха и почему Шушарам не повезло уже сейчас
ПМЭФ близко: зачем на КАД перекрывают площадки отдыха и почему Шушарам не повезло уже сейчас

Опубликовано: 14 мая 2026 12:45
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
На крупных улицах на юге Петербурга перекроют движение.

В начале июня Петербург снова принимает Международный экономический форум (ПМЭФ). Для города это престиж, а для водителей, особенно тех, кто за рулем большегрузов, — серьезная головная боль.

В этом году ограничения будут жесткими и коснутся не только центра, но и ключевых трасс на юге, сообщили в городском комитете по транспорту.

Куда не пустят грузовики

С 2 по 6 июня для машин тяжелее 3,5 тонн закроют «ворота» на юге города. Если ваш грузовик весит больше, забудьте про эти участки:

  • Пулковское шоссе: от Волхонского до Дунайского.
  • Петербургское шоссе: от Пулковского до Кузьминского.
  • Витебский проспект: от Московского шоссе до Петербургского.

Фактически, основные пути к «Экспофоруму» будут зачищены от фур. ГИБДД выставит патрули, так что проскочить «на авось» не получится.

Главные изменения на КАД

Кольцевую тоже не оставят в покое. На участке от Софийской улицы до Ропшинского шоссе (это с 60-го по 94-й километр) грузовикам путь заказан на те же даты — со 2 по 6 июня.

Но есть и странный нюанс: на этом же отрезке закроют все площадки отдыха. Въезды на них просто перекроют пластиковыми барьерами.

Если вы планировали там встать и переждать запрет — не выйдет. Хорошая новость только одна: заправки (АЗС) продолжат работать, туда заехать разрешат.

Шушары: запрет парковки уже в мае

Жителям и гостям Шушар стоит напрячься заранее. Ограничения там начнутся задолго до форума. С 16 по 31 мая запретят даже кратковременную остановку на Сарицкой улице (участок от Соколиной до Петербургского шоссе).

Машины, оставленные под запрещающими знаками, скорее всего, будут активно эвакуировать. Городские власти объясняют это борьбой за «эффективность дорожного движения».

Почему это происходит?

Основная площадка ПМЭФ — «Экспофорум» — находится как раз в этом районе. Ограничения вводят ради безопасности и чтобы кортежи высокопоставленных гостей не застряли в пробках вместе с фурами.

Ранее «Городовой» рассказывал, как строится петербургское метро.

