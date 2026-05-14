Перестал платить за воздух в трубах: вот какой совет дал сантехник — в ЖЭКе об этом не говорят
Как объясняют специалисты, проблема часто связана вовсе не с поломкой прибора. Такая ситуация часто возникает после отключений воды, воздушных пробок или разницы давления между горячим и холодным водоснабжением, сообщает портал "Пруфы".
Как решить проблему
Сантехники советуют устанавливать обратные клапаны. Эти устройства не дают воде двигаться в обратную сторону и защищают счётчик от ложных срабатываний.
Обычно клапаны ставят сразу после приборов учёта на трубы горячей и холодной воды. Стоят они недорого — примерно от 150 рублей.
По словам специалистов, после установки таких устройств счётчики перестают реагировать на перепады давления, а риск лишних начислений заметно снижается.
Почему тема стала особенно актуальной
На фоне роста коммунальных платежей россияне всё чаще обращают внимание на работу счётчиков и начисления в квитанциях. В Госдуме и ФАС уже обсуждают усиление контроля за тарифами и управляющими компаниями.
Эксперты рекомендуют регулярно проверять сантехнику и следить за работой приборов учёта.
Ранее мы писали о том, почему спешка в ремонте может стоить денег.