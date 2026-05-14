Заряжаете телефон в аэропорту — попрощайтесь с фото и паролями: как публичный USB крадёт данные и что с этим делать
Через безобидный на первый вид порт зарядки смартфон может не только получать питание, но и обмениваться данными с неизвестным устройством. Именно поэтому эксперты всё чаще советуют избегать зарядных стоек в аэропортах, торговых центрах и поездах.
Да, массовых атак через USB немного, но риск всё равно существует, сообщает SecurityLab.
Чем опасен публичный USB
Когда человек подключает телефон к обычной розетке через свой адаптер, устройство получает только электричество. Но USB-порт способен передавать ещё и данные.
На iPhone появляется запрос "Доверять этому компьютеру?", а Android предлагает выбрать режим подключения. И многие нажимают "Разрешить" автоматически — особенно когда батарея почти разряжена.
Эксперты предупреждают: после такого подтверждения внешнее устройство может получить доступ к фото, видео, контактам и файлам. В отдельных случаях злоумышленники способны управлять смартфоном как клавиатурой или мышью.
Почему риск актуален
Современные iPhone и Android защищены гораздо лучше старых моделей, однако проблема остаётся из-за невнимательности пользователей. Люди по привычке соглашаются со всеми всплывающими окнами, не читая текст.
Кроме того, существуют специальные вредоносные кабели и USB-устройства, внешне ничем не отличающиеся от обычных.
Как безопасно заряжать телефон
Специалисты советуют использовать только:
- обычную розетку и свой адаптер
- собственный пауэрбанк
- личный кабель
- USB data blocker — переходник, который блокирует передачу данных
Если выбора нет и приходится подключаться к публичному USB, нельзя подтверждать запросы на передачу файлов или доверие устройству.
Совет от автора
Автор "Городового" часто путешествует, поэтому всегда старается брать с собой пауэрбанк. Но будьте внимательны — авиакомпании допускают на борт устройства мощностю только до 100 ватт-часов.
Ранее мы писали о том, как не подхватить инфекцию от телефона.