Заряжаете телефон в аэропорту — попрощайтесь с фото и паролями: как публичный USB крадёт данные и что с этим делать

Публичная USB-зарядка только выглядит как обычная розетка, но может скрывать под собой опасность.

Через безобидный на первый вид порт зарядки смартфон может не только получать питание, но и обмениваться данными с неизвестным устройством. Именно поэтому эксперты всё чаще советуют избегать зарядных стоек в аэропортах, торговых центрах и поездах.

Да, массовых атак через USB немного, но риск всё равно существует, сообщает SecurityLab.

Чем опасен публичный USB

Когда человек подключает телефон к обычной розетке через свой адаптер, устройство получает только электричество. Но USB-порт способен передавать ещё и данные.

На iPhone появляется запрос "Доверять этому компьютеру?", а Android предлагает выбрать режим подключения. И многие нажимают "Разрешить" автоматически — особенно когда батарея почти разряжена.

Эксперты предупреждают: после такого подтверждения внешнее устройство может получить доступ к фото, видео, контактам и файлам. В отдельных случаях злоумышленники способны управлять смартфоном как клавиатурой или мышью.

Почему риск актуален

Современные iPhone и Android защищены гораздо лучше старых моделей, однако проблема остаётся из-за невнимательности пользователей. Люди по привычке соглашаются со всеми всплывающими окнами, не читая текст.

Кроме того, существуют специальные вредоносные кабели и USB-устройства, внешне ничем не отличающиеся от обычных.

Как безопасно заряжать телефон

Специалисты советуют использовать только:

обычную розетку и свой адаптер

собственный пауэрбанк

личный кабель

USB data blocker — переходник, который блокирует передачу данных

Если выбора нет и приходится подключаться к публичному USB, нельзя подтверждать запросы на передачу файлов или доверие устройству.

Совет от автора

Автор "Городового" часто путешествует, поэтому всегда старается брать с собой пауэрбанк. Но будьте внимательны — авиакомпании допускают на борт устройства мощностю только до 100 ватт-часов.

