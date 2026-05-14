350 уникальных костюмов, 800 метров экранов и 20 мировых хитов: чем удивит «Классика на Дворцовой» в 2026 году
350 уникальных костюмов, 800 метров экранов и 20 мировых хитов: чем удивит «Классика на Дворцовой» в 2026 году

Опубликовано: 14 мая 2026 11:21
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Dance Open event agency
Концерт пройдет в пятницу, 29 мая.

В Петербурге наступает время больших праздников. Главное музыкальное событие весны — концерт «Классика на Дворцовой» — пройдет 29 мая. Это не просто концерт, а грандиозное шоу мирового уровня прямо в сердце города.

Кто выйдет на сцену?

Организаторы собрали настоящий «звездный десант». Перед петербуржцами выступят артисты, которым аплодируют в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.

Всего прозвучит 20 признанных мировых хитов, сообщается на сайте мероприятия. Среди звезд:

  • Итальянец Марко Чапони — один из лучших теноров современности.
  • Мариам Баттистелли — сопрано, которую выбрал сам Пласидо Доминго.
  • Игорь Головатенко — ведущий голос нашего Большого театра.
  • Виолончелист-виртуоз Борислав Струлев, который умеет смешивать классику с джазом.

Это будет очень красиво

«Классика на Дворцовой» — это не только про звук, но и про картинку. Зрителей ждет настоящий визуальный взрыв:

  • Огромные экраны (800 квадратных метров) превратят площадь в фантастическую декорацию.
  • Для артистов сшили около 350 уникальных костюмов.
  • На сцене одновременно будут находиться более 250 человек.

Танцы и драйв

Чтобы классика не казалась скучной, пение дополнят танцами. В программе участвует легендарный балет имени Якобсона.

А еще на сцену выйдут чемпионы мира по танцевальному спорту — команды «Вера» и «Дуэт». Это будет мощно, грациозно и очень энергично.

Полезная информация

Концерт традиционно приурочен к Дню города. Музыка на Дворцовой начнет звучать в 21:30. Вести вечер будут знакомые всем петербуржцам лица — Александр Малич и Людмила Ширяева.

Обычно вход на Дворцовую площадь в этот вечер свободный, но лучше прийти заранее, чтобы занять место поближе к сцене. Списки артистов могут немного меняться, но масштаб шоу всегда остается неизменным.

