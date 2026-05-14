350 уникальных костюмов, 800 метров экранов и 20 мировых хитов: чем удивит «Классика на Дворцовой» в 2026 году
В Петербурге наступает время больших праздников. Главное музыкальное событие весны — концерт «Классика на Дворцовой» — пройдет 29 мая. Это не просто концерт, а грандиозное шоу мирового уровня прямо в сердце города.
Кто выйдет на сцену?
Организаторы собрали настоящий «звездный десант». Перед петербуржцами выступят артисты, которым аплодируют в миланской Ла Скала и нью-йоркской Метрополитен-опера.
Всего прозвучит 20 признанных мировых хитов, сообщается на сайте мероприятия. Среди звезд:
- Итальянец Марко Чапони — один из лучших теноров современности.
- Мариам Баттистелли — сопрано, которую выбрал сам Пласидо Доминго.
- Игорь Головатенко — ведущий голос нашего Большого театра.
- Виолончелист-виртуоз Борислав Струлев, который умеет смешивать классику с джазом.
Это будет очень красиво
«Классика на Дворцовой» — это не только про звук, но и про картинку. Зрителей ждет настоящий визуальный взрыв:
- Огромные экраны (800 квадратных метров) превратят площадь в фантастическую декорацию.
- Для артистов сшили около 350 уникальных костюмов.
- На сцене одновременно будут находиться более 250 человек.
Танцы и драйв
Чтобы классика не казалась скучной, пение дополнят танцами. В программе участвует легендарный балет имени Якобсона.
А еще на сцену выйдут чемпионы мира по танцевальному спорту — команды «Вера» и «Дуэт». Это будет мощно, грациозно и очень энергично.
Полезная информация
Концерт традиционно приурочен к Дню города. Музыка на Дворцовой начнет звучать в 21:30. Вести вечер будут знакомые всем петербуржцам лица — Александр Малич и Людмила Ширяева.
Обычно вход на Дворцовую площадь в этот вечер свободный, но лучше прийти заранее, чтобы занять место поближе к сцене. Списки артистов могут немного меняться, но масштаб шоу всегда остается неизменным.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть отметит свое 99-летие.