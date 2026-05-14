Эту цитату Омара Хайяма знают все: сила в ее актуальности – в ней же ее беда
Мудрость выдающегося философа и поэта Омара Хайяма сохраняет свою актуальность даже спустя тысячелетие. Его лаконичные четверостишия стали крылатыми фразами и активно используются в повседневной речи.
Одно из высказываний Хайяма, посвященное финансовым вопросам, остается чрезвычайно популярным и в наши дни. Примечательно, что многие, кто цитирует это выражение, не осознают его авторства.
"Все покупается и продается, И жизнь откровенно над нами смеется: Мы негодуем, мы возмущаемся, Но продаемся и покупаемся".
Даже тысячу лет назад все имело свою ценность, причем это касалось не только материальных объектов, но и самих людей. В современном мире слова Хайяма не утратили своей значимости, напротив, они исключительно точно отражают суть человеческой природы.
Ранее мы рассказали, почему Хайям считал женщин умнее мужчин.