Эту цитату Омара Хайяма знают все: сила в ее актуальности – в ней же ее беда
Эту цитату Омара Хайяма знают все: сила в ее актуальности – в ней же ее беда

Опубликовано: 14 мая 2026 11:04
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Мудрость иранского поэта

Мудрость выдающегося философа и поэта Омара Хайяма сохраняет свою актуальность даже спустя тысячелетие. Его лаконичные четверостишия стали крылатыми фразами и активно используются в повседневной речи.

Одно из высказываний Хайяма, посвященное финансовым вопросам, остается чрезвычайно популярным и в наши дни. Примечательно, что многие, кто цитирует это выражение, не осознают его авторства.

"Все покупается и продается, И жизнь откровенно над нами смеется: Мы негодуем, мы возмущаемся, Но продаемся и покупаемся".

Даже тысячу лет назад все имело свою ценность, причем это касалось не только материальных объектов, но и самих людей. В современном мире слова Хайяма не утратили своей значимости, напротив, они исключительно точно отражают суть человеческой природы.

