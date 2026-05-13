Хайям считал женщин умнее мужчин: еще 1000 лет назад он доказал это простой фразой – мудрость сквозь века
Мудрец и поэт Омар Хайям, живший десять веков назад, оставил после себя множество четверостиший, сохраняющих свою актуальность по сей день. В своих рубаях он часто затрагивал тему взаимоотношений между людьми и обращался к читателям с поучениями.
Одно из своих произведений Хайям посвятил женщинам, одной фразой возвысив их над мужчинами:
Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл ее великий, Лишь грамотный. И не сердись на книгу, Коль, неуч, не сумел ее прочесть.
Иранский поэт неоднократно называл женщин музами, вдохновляющими на подвиги, и никогда не принижал их роли в мире. Хайям утверждал, что многое держится на плечах представительниц слабого пола.
Кроме того, поэт неоднократно говорил о загадочной женской душе. Хайям утверждал, что женщины намного мудрее мужчин, однако сильному полу зачастую не хватает интеллекта, чтобы постичь глубину женского мироздания. Именно поэтому разгадать загадку прекрасного пола дано не каждому.
Ранее мы рассказали, какой совет дал Хайям женщинам.