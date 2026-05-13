Титулы против хейта: Бакаев напомнил о заслугах Семака
Финал чемпионата России превратился в настоящий триллер. Весь сезон болельщики гадали: сменится ли лидер? Но за шаг до финиша всё снова вернулось на круги своя.
Петербургский «Зенит» вернул себе первое место и теперь сам решает свою судьбу.
За Семака — горой
На фоне бесконечных споров о «кризисе» в Петербурге неожиданно высказался бывший игрок "Зенита" Зелимхан Бакаев.
Бакаев заявил прямо: критиковать Сергея Семака нельзя. Зелимхан напомнил всем простую истину — важен результат. А у Семака он есть: целая гора кубков и титулов за последние годы.
По мнению футболиста, тренер заслужил железное уважение, даже если игра команды кому-то кажется «закончившейся главой», цитирует спортсмена "Чемпионат".
Как «Зенит» снова стал первым
Еще пару недель назад казалось, что «Краснодар» вот-вот сотворит историю. Но южане начали терять очки там, где этого никто не ждал. Петербуржцы же, наоборот, вовремя собрались.
Победа над «Сочи» стала ключевой. Пока конкуренты спотыкались, «Зенит» спокойно забрал свои три очка. Итог: у Петербурга 65 баллов, у «Краснодара» — 63. Лидер сменился в самый драматичный момент.
Математика чемпионства: что нас ждет 17 мая?а.
- «Зениту» для очередного золота достаточно просто не проиграть «Ростову». Даже если будет ничья, Петербург празднует чемпионство.
- «Краснодару» нужно настоящее чудо. Им кровь из носу надо побеждать «Оренбург». И при этом молиться, чтобы «Зенит» проиграл свой матч. Любая осечка южан или даже ничья «Зенита» оставляет «быков» с серебром.
