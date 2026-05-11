Портреты фронтовиков, промах Энрике и рывок к чемпионству: «Зенит» обыграл «Сочи» и стал первым

Матч прошел 10 мая.

В минувшее воскресенье в Петербурге было жарко не только от погоды, но и от футбольных страстей. «Зенит» принимал на своем поле «Сочи». Матч выдался нервным, но в итоге принес петербуржцам важнейшие три очка.

Трудный путь к победе

Начало игры для хозяев не задалось. Уже на 13-й минуте Луис Энрике мог выводить команду вперед, но не забил пенальти. А чуть позже «Сочи» и вовсе шокировал трибуны: Захар Федоров забил гол, и гости ушли на перерыв лидерами.

Во втором тайме «Зенит» включил полные обороты. Сначала Луис Энрике исправился за промах и сравнял счет.

А под занавес встречи сработала старая добрая магия — Александр Ерохин, которого болельщики часто называют «джокером», забил решающий мяч на 84-й минуте. Итог — 2:1.

Больше, чем просто футбол

Этот матч запомнится не только голами. Перед стартовым свистком на стадионе царила особая атмосфера.

Команды и судьи вышли с портретами своих предков-героев — так футбол присоединился к акции «Бессмертный полк».

Самым трогательным моментом стал первый удар по мячу. Его нанес Владимир Колосов. Ему 99 лет! Он ветеран войны, защитник Ленинграда и преданный болельщик «Зенита» с огромным стажем.

Что это значит для турнирной таблицы?

Победа вернула «Зенит» на первую строчку (65 очков). Но расслабляться рано. Весь этот сезон РПЛ напоминает триллер: «Краснодар» дышит в спину.

Любая осечка в последнем туре может лишить Петербург чемпионства, которое они удерживают уже пять лет подряд.

Для «Сочи» ситуация обратная. Команда сейчас на самом дне таблицы. Клуб рискует вылететь из высшей лиги, хотя еще пару лет назад они брали серебряные медали чемпионата.

Теперь их судьба зависит не только от них самих, но и от результатов конкурентов.

Финальный аккорд

Судьба золотых медалей решится 17 мая. «Зенит» отправится в гости к «Ростову». Команда Валерия Карпина всегда дает бой лидерам, так что легкой прогулки в Ростове-на-Дону у петербуржцев точно не будет.

Болельщики замерли в ожидании: сможет ли «Зенит» защитить свой титул в шестой раз подряд.

