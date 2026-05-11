Дешево и безопасно: какие курорты заменят россиянам роскошный Дубай - восторг обеспечен

Курорты, которые нужно посетить россиянам

Дубай все меньше интересует российских туристов из-за высоких цен и отсутствия чувства безопасности, поэтому путешественники пытаются найти новые курорты. Какие локации могут заменить Дубай? Портал "Тонкости туризма" нашел два подходящих варианта.

"Восточный Дубай"

Так обычно называют столицу Азербайджана. В Баку много небоскребов, футуристических зданий, которые могут составить конкуренцию Дубаю. Столица Азербайджана имеет богатую историю, красивое наследие, поэтому здесь ценятся не только небоскребы, но и старинные здания.

Полет из Москвы до Баку займет всего 3,5 часа, при этом обойдется он не дороже 10 000 рублей. Здесь можно найти жилье для любого бюджета. Местные жители столицы Азербайджана являются очень гостеприимными и доброжелательными.

"Кафе и рестораны здесь очень дешевые. Насчет моря беспокоиться не стоит. Оно в Баку тоже есть, но пляжи, которые оборудованы для отдыха, находятся в окрестностях города. Ближайший из них — Шихово, он расположен в 13 км от Баку. Еще 2 локации, которые стоит посетить — это Бильги и Нардаран", - сообщает источник.

"Китайский Дубай"

"В северной части Хайнаня есть искусственные острова, которые по размерам превосходят курорты ОАЭ и имеют похожую туристическую инфраструктуру. Ocean Flower Island, или «Океанский цветок», представляющий собой архипелаг в виде лепестков цветка, китайцы построили для отдыха и развлечений, потратив на это, как и арабы, миллиарды долларов", - рассказывает портал.

Площадь островов составляет 800 га. Тут есть отели, океанариум, аквапарк, ботанический сад, торговые центры, термальные источники, аттракционы, мишленовские рестораны. Туристов здесь не так уж и много, что обеспечит комфортный отдых.

Добраться до островов получится из курортной Саньи или из Хайкоу. Цены здесь ниже, чем в Дубае.

