Запах бедности исчезнет сам: 5 ароматов, которые притянут деньги и уют в ваш дом

Многие уделяют внимание не только интерьеру, но и тому, как пахнет дом — и не зря. Известно, что ароматы работают на атмосферу тепла, гармонии и внутреннего комфорта.

Цитрусы — аромат энергии и денег

Апельсин, лимон и мандарин ассоциируются с бодростью и изобилием. Цитрусовые запахи помогают бороться с усталостью и делают дом живым. Достаточно положить в комнате сушёные корки или добавить пару капель масла в аромалампу.

Корица и ваниль — запах домашнего уюта

Эти ароматы моментально создают ощущение тепла и спокойствия. Корица напоминает свежую выпечку, а ваниль помогает снизить тревожность.

Можно просто заварить палочку корицы вместе с чаем или поставить свечу с ванильным ароматом. Дом сразу окутывает уютом.

Лаванда — атмосфера спокойствия

Лаванда помогает расслабиться и улучшает сон. Саше с сухими цветами кладут в шкафы или рядом с постельным бельём.

Многие добавляют пару капель масла на угол подушки перед сном — аромат помогает быстрее успокоиться после тяжёлого дня.

Жасмин и роза — аромат счастья

Жасмин поднимает настроение, а роза создаёт ощущение гармонии и "дорогого" дома. Даже несколько лепестков в вазе способны изменить атмосферу комнаты.

Мята и розмарин — свежесть и ясность

Эти запахи помогают сосредоточиться и почувствовать прилив сил. Особенно хорошо работают перед важными делами или переговорами.

Можно добавить масло мяты в воду и слегка опрыскать шторы или ковёр — свежесть сохранится надолго.

Главное правило

Никакой аромат не спасёт дом, если в помещении душно и грязно. Регулярное проветривание и чистота — основа приятной атмосферы. А запахи лишь усиливают ощущение уюта, спокойствия и благополучия.

Ранее мы писали о том, что стелят в Европе на полу вместо ковров.