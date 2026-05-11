Железные щиты и семейные тайны: каким будет новый музей петербургского метростроя

Власти в ближайшее время обсудят планы по созданию музея.

Петербургское метро — это не просто транспорт, а настоящий подземный город. Чтобы рассказать о том, как он создавался, губернатор Александр Беглов поручил открыть новый музей, сообщает Смольный.

Это будет место не только про поезда, но и про людей, которые годами прогрызали путь сквозь твердые породы и болота.

Гигантские сверла и династии

Главными экспонатами станут модели огромных проходческих щитов. Это те самые механизмы, которые бурят тоннели.

В музее покажут и другое горное оборудование, которое обычно скрыто от глаз пассажиров на глубине 60-80 метров.

Но техника — не главное. Хотят сделать акцент на людях: первостроителях и целых семьях (династиях), которые десятилетиями работают в «Метрострое». Ведь наше метро — самое глубокое в мире, и строить его невероятно сложно.

Кризис позади

Еще пару лет назад петербургское метростроение лихорадило: старая компания обанкротилась, стройки замерли. Сейчас ситуацию выправили. Город создал новую компанию — «Метрострой Северной столицы».

Беглов подчеркнул: теперь строители и само метро — это одна команда. Работы впереди много, поэтому штат рабочих постоянно растет.

Стройка набирает обороты

На недавней встрече с президентом губернатор отчитался: темпы выросли. Вот сухие, но впечатляющие цифры:

Сейчас под землей работают сразу 5 проходческих щитов .

. К осени 2026 года запустят еще один — шестой .

. Количество метростроителей выросло в 2,5 раза. Сейчас их уже 6,5 тысяч человек.

Что строится прямо сейчас?

Пока создается проект музея, работа под землей не останавливается. В 2024 году город очень ждет открытия новых станций.

На финишную прямую вышли «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии, а также «Юго-Западная» и «Путиловская» на новой, коричневой ветке.

Кстати: В Петербурге уже есть один музей метро (на станции «Приморская»), но он скорее интерактивный и образовательный для детей.

Новый же проект обещает стать полноценным памятником труду тех, кто создавал транспортный каркас города с 1955 года.

