В России могут ввести 50% скидки на оплату коммуналки: какой категории граждан это коснётся
В России могут ввести 50% скидки на оплату коммуналки: какой категории граждан это коснётся

Опубликовано: 11 мая 2026 11:55
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Новые льготы может предоставить Госдума.

Компенсировать 50% стоимости коммуналки предложили депутаты Госдумы. Эта льгота предусмотрена не для всех, а лишь для определённой категории россиян.

С инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он предложил наделить этой льготой россиян, пострадавших в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам парламентария, хотя сейчас в России и действуют определённые компенсации для ликвидаторов аварии, они не касаются тех, кто купил жильё или получил его по наследству. Такой пробел в законодательстве Миронов назвал несправедливым.

Кроме того, депутат предложил выделять ликвидаторам и пострадавшим в аварии бесплатные путёвки в санатории в приоритетном порядке.

Ранее мы писали о том, как россиянам увеличить накопления на пенсию.

