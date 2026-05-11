В России могут ввести 50% скидки на оплату коммуналки: какой категории граждан это коснётся
Компенсировать 50% стоимости коммуналки предложили депутаты Госдумы. Эта льгота предусмотрена не для всех, а лишь для определённой категории россиян.
С инициативой выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он предложил наделить этой льготой россиян, пострадавших в результате ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
По словам парламентария, хотя сейчас в России и действуют определённые компенсации для ликвидаторов аварии, они не касаются тех, кто купил жильё или получил его по наследству. Такой пробел в законодательстве Миронов назвал несправедливым.
Кроме того, депутат предложил выделять ликвидаторам и пострадавшим в аварии бесплатные путёвки в санатории в приоритетном порядке.
