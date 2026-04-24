Программа долгосрочных сбережений: как россиянам увеличить накопления на пенсию - механизм, выгоды и шаги для подключения

Опубликовано: 24 апреля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Как ПДС поможет увеличить ваши накопления в разы

Просто откладывать деньги «на старость» уже недостаточно - инфляция съест покупательную способность быстрее, чем кажется.

Финансист Мария Ермилова подсказала инструмент, который помогает копить с умом и при этом получать бонусы от государства.

Зачем что-то искать, если есть пенсия

Многие надеются только на государственные выплаты. Но средняя пенсия неработающего россиянина, увы, покрывает лишь базовые нужды.

Чтобы после выхода на заслуженный отдых жить не хуже, чем в рабочие годы, нужна подушка. Причем важно считать не просто накопленные рубли, а их реальную ценность с поправкой на рост цен. Иначе через десять лет отложенный миллион превратится в тыкву.

Что за зверь такой - ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) - штука добровольная, но очень благодарная. Вы заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и регулярно перечисляете туда деньги. А государство добавляет сверху приятные бонусы:

  • Софинансирование - до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет (чем меньше ваша зарплата, тем щедрее добавка: при доходе до 80 тысяч рублей государство кладет рубль на рубль).
  • Налоговый вычет - можно вернуть до 52 тысяч рублей в год из уплаченного НДФЛ, что неплохо поднимает текущий доход.

Как этим пользоваться

Забрать деньги можно в двух случаях: когда достигнете пенсионного возраста либо по истечении 15 лет с момента подписания договора. Выплаты - на ваш вкус: пожизненно, время от времени или всю сумму разом.

Не ленитесь открыть ПДС уже сейчас, даже если до пенсии как до Китая. Во-первых, это дисциплинирует. Во-вторых, чем раньше начнете, тем мощнее сработает эффект снежного кома за счет государственных добавок.

Ранее "Городовой" рассказал, что значит для экономики Росии снижение ключевой ставки до 14,5%.

Автор:
Анастасия Чувакова
