Цветущие деревья и вид на море: самые красивые сады и парки в Петербурге — для тех, кто устал от городской суеты

Топ-6 самых красивых парков в Санкт-Петербурге

После тяжелого рабочего дня организм требует расслабления и отдыха. Да, можно отдохнуть на диване с телефоном в руке, но, во-первых, от смартфона голова устанет вдвойне, а во-вторых, на улице такая прекрасная весенняя погода, что очень грустно тратить эти драгоценные минуты отдыха на перелистывание ленты новостей. Предлагаем вместо пассивного отдыха на диване отправиться в любой петербургский парк, полюбоваться цветением деревьев, ощутить первые садовые ароматы, встретить первых бабочек и послушать беззаботных птиц, и тогда все рабочие тревоги улягутся сами собой.

Представляем топ-6 самых красивых садов и парков Санкт-Петербурга, где можно отдохнуть среди утопающей в зелени и цветах природы.

Летний сад

Летний сад был построен практически тогда же, когда основан и сам Петербург - в 1704 году. Прямые садовые аллеи пересекаются здесь с перпендикулярными, а границами служат Нева, Фонтанка и Лебяжья канавка. Здесь можно полюбоваться фонтанами, прудом, мраморными статуями, но больше всего посетителей привлекает зеленый тоннель, представляющий собой арки, оплетаемые растениями. Очень красивое место!

Таврический сад

Таврический сад - любимое место местных жителей. Здесь расположены живописные пруды, красивые аллеи и цветочные клумбы. Отдохнуть можно на скамейке или просто усесться на горке, наблюдая за птицами в пруду. Пернатых здесь в целом очень ценят, даже построен фонтан, изображающий ребенка, держащего утку. В саду можно посетить оранжерею, а также насладиться мелодиями, исполняемыми уличными музыкантами.

Михайловский сад

Михайловский сад разделен на две части. Одна из них - пейзажная, с прудами, а вторая - с прямыми дорожками и аллеями. Сад украшен множеством деревьев и кустарников, но главная жемчужина этого места - черешчатый дуб, которому почти 300 лет. Потрясающее место для отдыха!

Парк культуры и отдыха имени Кирова

А этот парк расположен на Елагином острове между реками Большой и Малой Невкой. Приехав сюда, у вас сложится ощущение, будто вы уехали далеко от городской суеты. И это несмотря на то, что рядом находятся Крестовский остров и Петроградка. В парке много зелени, есть своя система прудов, можно взять лодку или катамаран на прокат. Ну а если вам больше по душе активный отдых, то можно поиграть в пляжный волейбол или пройти веревочный парк.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Этот парк стоит на берегу Финского залива, поэтому вы в любое время можете походить по песочному пляжу, полюбоваться видом на море, послушать шум волн. В дневное время здесь загорают и купаются, а вечером можно остаться на особенное мероприятие - любование заходящим, утопающим в море солнцем. Отсюда же открывается и потрясающий вид на 462-метровый небоскреб «Лахта-центра», который особенно эффектно смотрится в темноте в свете огней.

Парк «Тихий отдых»

Парк «Тихий отдых» расположен на Каменном острове, где до сих пор стоят старинные дачи-особняки принца Ольденбургского, Мертенса, Гаусвальд. Здесь много деревьев. Стоит зайти сюда, и вот уже шум города оказывается где-то совсем далеко, а вокруг только тишина, чистота, красота, свежий воздух.

Ранее "Городовой" рассказывал, как и где отмечали первые красивые питерские свадьбы в СССР.