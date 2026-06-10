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От Ржевки до Московского района: сколько стоит жизнь в Петербурге и где найти однушку дешевле 30 тысяч

Опубликовано: 10 июня 2026 04:26
 Проверено редакцией
От Ржевки до Московского района: сколько стоит жизнь в Петербурге и где найти однушку дешевле 30 тысяч
От Ржевки до Московского района: сколько стоит жизнь в Петербурге и где найти однушку дешевле 30 тысяч
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Рынок сильно изменился: люди массово уезжают за КАД, а покупка жилья на стадии «ямы в земле» больше никого не прельщает.

Где сейчас дешевле и популярнее снимать жилье

Самым «горячим» местом для аренды стал Всеволожский район Ленобласти. Речь про Мурино, Кудрово и окрестности. Здесь студии и однушки разлетаются как горячие пирожки. Главная причина — цена.

В среднем жилье тут обходится в 27,1 тыс. рублей. Для сравнения: это почти на 13 тысяч дешевле, чем в престижном Московском районе, пишет Росбалт со ссылкой на Центр аналитики BN.ru

В самом Петербурге расклад по ценам такой:

  • Московский район: самый дорогой для жизни (в среднем 39,9 тыс. руб.).
  • Приморский район: второе место по популярности и цене (38,2 тыс. руб.).
  • Невский район: твердая середина (37 тыс. руб.).
  • Красногвардейский район: самый бюджетный вариант в черте города. Здесь еще можно найти квартиру за 28,6 тыс. рублей.

Ленобласть — лидер по продажам в России

Если говорить о покупке новых квартир, то Ленинградская область буквально «взорвала» рынок. Спрос на новостройки здесь вырос на невероятные 90%. Это первое место по всей стране.

Даже южные регионы и Урал остались далеко позади.

Почему так происходит? Ответ прост: цены в самом Петербурге стали неподъемными для многих семей. Люди выбирают областную прописку, чтобы сэкономить пару миллионов, но при этом остаться рядом с мегаполисом.

Ипотека — наше всё

Несмотря на все изменения, без кредитов жилье почти не покупают. 64% всех сделок на первичном рынке — это ипотека. Без поддержки банков рынок бы просто встал.

Интересный факт: дополнительные исследования показывают, что популярность ипотеки в области растет еще и из-за того, что там чаще строят жилье «семейного формата» с детскими садами и школами прямо во дворе.

Котлованы больше не в моде

Раньше все старались купить квартиру на этапе забора и первой сваи, чтобы сэкономить. В 2026 году тренд изменился. Покупатели больше не хотят ждать годами и рисковать.

Сейчас люди ищут либо уже готовые дома, либо те, что вот-вот сдадутся. Лучше немного переплатить, но получить ключи сразу и не платить одновременно и за аренду, и за ипотеку.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге искать «оазисы», в которых есть всё.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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