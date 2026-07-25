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От Вырицы до Агалатово: где под Петербургом начался настоящий грибной бум

Опубликовано: 25 июля 2026 16:21
 Проверено редакцией
От Вырицы до Агалатово: где под Петербургом начался настоящий грибной бум
От Вырицы до Агалатово: где под Петербургом начался настоящий грибной бум
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Леса Ленобласти в этом году просто балуют: грибники уже хвастаются полными корзинами, хотя обычно пик наступает только в августе.

Главный хит июля — лисички. Их в лесах сейчас море. Они не боятся жары и почти никогда не бывают червивыми. Ищите их в хвойных лесах, в мохнатом мху или невысокой траве.

Если нашли одну — замирайте и осматривайтесь вокруг: лисички обожают расти компаниями или кругами, пишет "Новый очаг".

  • Куда ехать: Волховский, Тосненский, Лужский и Выборгский районы.
  • Конкретные точки: Мельниково, Лосево, леса под Зеленогорском и за Вырицей. Во Всеволожском районе люди умудряются набрать по 5 кг за пару часов.

Белые и подосиновики тоже проснулись. За ними лучше ехать в Приозерский или Выборгский районы (Сосново, Токсово, Агалатово). Что удивительно, подосиновики находят даже в черте города — в Курортном районе.

Важный совет: Сейчас много червивых грибов, особенно среди крупных подосиновиков. Не жадничайте. Берите только маленькие, крепкие «карандаши».

Старые и рыхлые грибы лучше оставить в лесу — толку от них дома не будет.

Ближний свет: грибы у дома

Если у вас нет машины или мало времени, не беда. Есть места, куда можно доехать на электричке или даже дойти от метро:

  • Новое Девяткино и Бернгардовка: популярные места прямо «под боком».
  • Токсово и Лемболово: классика, куда легко добраться на общественном транспорте.

Советы бывалых: как не испортить отдых

  1. Забудьте про пакеты. В пластиковом мешке грибы «задыхаются» и превращаются в кашу, пока вы едете домой. Только плетеная корзина — в ней грибы проветриваются и доезжают целыми.
  2. Держитесь подальше от дорог. Грибы — это губки. Они впитывают в себя всю химию от машин и заводов. Отходите минимум на 500 метров от трассы.
  3. Не знаешь — не бери. У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Сомневаетесь? Оставьте гриб в лесу.
  4. Смотрите под ноги и на кусты. В лесах Ленобласти всё еще много клещей. Одевайтесь правильно: штаны заправляйте в носки, пользуйтесь репеллентами.

Что еще нужно знать?

В конце июля к лисичкам и белым начнут активно добавляться грузди и сыроежки. Если любите соленья — самое время готовить банки.

И помните про закон: в заповедниках и заказниках собирать грибы нельзя. Также обходите стороной грибы из Красной книги (например, некоторые виды трутовиков или редкие сосовики). За их сбор можно получить серьезный штраф.

Погода сейчас идеальная: летние дожди, солнце. Так что хватайте корзинки и вперед — лес ждет!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему опытные «охотники» сначала щупают мох и обходят чащу стороной.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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