Чем подкормить розы в июле, чтобы цвели до октября — использую проверенную схему

В июле большинство роз завершает первую волну цветения и нуждается в восстановлении. После обрезки кустам предстоит нарастить новые побеги и заложить бутоны, чтобы осенью снова порадовать пышным цветением. Правильная подкормка в этот период определяет, насколько обильной и продолжительной будет вторая волна — вплоть до заморозков, делится садовод Юлия Ламбоцкая.
Первый этап: органика для активного роста
После обрезки розы нуждаются в азоте. Именно он стимулирует рост новых побегов и зелёной массы. Минеральные удобрения (карбамид, кальциевая селитра) справляются с этой задачей, но органика работает лучше. Настои трав, особенно крапивы, не только насыщают почву азотом, но и улучшают её структуру, обогащают микроэлементами и не приводят к засолению грунта. Такая подкормка обеспечивает растения мягким и сбалансированным питанием.
Второй этап: магний для сильных побегов
Через 7 дней вносят сульфат магния. Этот элемент отвечает за развитие базальных побегов — тех самых, которые пойдут в рост от основания куста. Им предстоит не только зацвести, но и вызреть до зимы. Без магния побеги могут вырасти слабыми и не пережить холодов, а с ним — становятся крепкими и жизнеспособными.
Третий этап: комплекс для обильного цветения
Спустяещё 7–10 дней наступает время комплексного удобрения. Лучше выбирать составы, предназначенные специально для роз или цветущих растений, с пометкой «лето». В них должен быть сбалансированный набор основных элементов: азот, фосфор и калий. Чем богаче состав, тем активнее и дольше будет цветение. Важно строго соблюдать дозировку, указанную на упаковке, чтобы не навредить растениям.
Личный опыт автора
Раньше я просто обрезала розы и надеялась, что они зацветут снова. Часто вторая волна была слабой или не наступала вовсе. После того как я стала применять схему из трёх подкормок, розы преобразились: они цвели до глубокой осени, а побеги вызревали и хорошо переживали зиму.
Вывод
Такая схема обеспечивает розам вторую волну цветения до самых заморозков. Органика после обрезки даёт рост, магний укрепляет побеги, а комплексный состав стимулирует бутонизацию.
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