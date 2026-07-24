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Черенкую розы в июле — и зелёные побеги успевают укорениться до зимы: даже новичок справится

Опубликовано: 24 июля 2026 15:13
 Проверено редакцией
Черенкую розы в июле — и зелёные побеги успевают укорениться до зимы: даже новичок справится
Черенкую розы в июле — и зелёные побеги успевают укорениться до зимы: даже новичок справится
Legion-Media
Метод бурито и укоренение под банкой дают отличные результаты. Главное — выбрать здоровые побеги и обеспечить правильный уход до весны.

Июль — лучшее время для черенкования роз. В этот период на кустах появляются крепкие зелёные побеги, которые к осени успевают сформировать жизнеспособную корневую систему и хорошо перенести зиму при правильном укрытии. Многие садоводы ориентируются на фазы луны, стараясь проводить заготовку черенков в период её роста. Это несложный и надёжный способ размножения, который под силу даже начинающим, делится автор блога "Азбука огородника".

Правила заготовки черенков

Для нарезки выбирают здоровые маточные кусты без признаков болезней и вредителей. Используют среднюю часть молодых побегов диаметром около 5 мм с 3–4 почками. Нижний срез делают под острым углом на 2 см ниже почки, верхний — прямым, на 1 см выше крайней почки. Длина черенков — 12–15 см. Шипы аккуратно обламывают, листья подрезают на треть. Верхний срез рекомендуется обработать растопленным парафином, чтобы предотвратить высыхание. Подготовленные черенки сразу помещают в условия для укоренения, не давая срезам засохнуть.

Способы укоренения

Существует несколько эффективных методик:

  • В воде — черенки ставят в прозрачные ёмкости с водой и стимулятором роста. После появления корешков их пересаживают в горшки с субстратом.
  • В почве — в стаканчике с субстратом делают углубление, насыпают песок или вермикулит, нижний срез черенка обрабатывают стимулятором и высаживают. Сверху устанавливают пластиковую бутылку без дна для создания парникового эффекта.
  • В картофеле — клубни замачивают в фунгициде, удаляют глазки, делают отверстие для черенка и высаживают в горшок с почвой.
  • В пакете — субстрат с черенками помещают в полиэтиленовый пакет, надувают воздух, герметично завязывают и подвешивают в тёплом месте.
  • Метод бурито — черенки оборачивают влажной бумагой, помещают в чёрный пакет и держат в тёплом месте без света. Корни появляются через 14 дней.

Укоренение на участке

Для летнего черенкования выбирают защищённое от солнца место с плодородной слабокислой почвой:

  1. Участок перекапывают, убирают сорняки, распределяют слой дерново-перегнойной смеси (10 см) и торфа с песком (4–5 см).
  2. Нижние срезы черенков обрабатывают стимулятором корнеобразования и высаживают так, чтобы они были погружены до второй снизу почки.
  3. Сверху устанавливают пластиковые бутылки без дна или прозрачные стаканчики для циркуляции воздуха.
  4. Черенки оставляют до появления свежих листочков, а на зиму укрывают.
  5. Пересадку проводят весной.

Личный опыт автора

Я черенкую розы уже несколько лет и заметила, что июльские черенки приживаются лучше всего. В прошлом году попробовала метод укоренения в картофеле — он показался мне необычным. К моему удивлению, через три недели на черенках появились корешки. Самым надёжным для меня остаётся укоренение в почве под банкой, но эксперименты с другими способами тоже радуют результатами.

Вывод

Черенкование роз в июле — доступный и надёжный способ размножения. Зелёные побеги быстро укореняются в воде, почве, картофеле или пакете, а к осени формируют корневую систему, готовую к зимовке.

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Автор:
Евгения Сухова
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