Бываю в Петербурге, но в эти места не хожу — и вот почему: их обходят даже местные

Разгадываем феномен петербургских локаций

У Петербурга будто две стороны: одна — для гостей, другая — для своих. Туристы следуют по хрестоматийным маршрутам, а местные ищут места поспокойнее, где город ощущается живым.

Если хочется увидеть не открытку, а реальный характер Петербурга, стоит прислушаться к тем, кто здесь живёт.

Куда туристы идут, а горожане — нет

Летний сад в выходные, развод мостов как шоу, Апраксин двор из любопытства, Новая Голландия в тёплый вечер, Невский проспект в праздники — эти локации у многих петербуржцев не в топе для обычной прогулки.

Там шумно, многолюдно, и атмосфера скорее «для фото», чем для отдыха. Об этом сообщает автор канала "ahhu.ru дешевые туры по России" (18+).

Где горожане находят свой Петербург

Вот что реально выручает, когда хочется побыть в городе, но без суеты:

Таврический сад или парк 300-летия — там простор и можно выдохнуть;

тихие набережные и дворы-колодцы — в них прячется настоящий городской дух;

Петроградка и Васильевский остров — тут своя, непарадная атмосфера;

небольшие районные скверы — идеально, чтобы просто посидеть и послушать город.

Личный опыт автора

Помню, как в первые месяцы жизни в Петербурге я упорно ходила по всем «обязательным» местам и всё ждала того самого восторга. А потом случайно зашла в маленькую кофейню на тихой улице Петроградки, посидела у воды, где не было ни одной экскурсионной группы, — и вот тогда город будто открылся. С тех пор стараюсь искать именно такие уголки: без толп, но с характером.

Вывод

Настоящий Петербург раскрывается не на главных улицах, а в стороне от них. Чтобы почувствовать город, достаточно свернуть с привычного маршрута и присмотреться к тому, куда ходят местные. Именно в этих деталях и прячется его подлинная, живая красота.

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