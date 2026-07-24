Не сорняк, а кладезь пользы: спасет от фитофторы и гнили – просто раскидайте его по теплице

Томаты являются одной из наиболее востребованных культур среди садоводов. Зачастую их выращивают в условиях защищенного грунта, при этом ежегодно на одних и тех же грядках.
Почему важна ротация культур
Постоянное выращивание одной и той же культуры в теплице приводит к ухудшению фитосанитарной обстановки. В почве активно размножаются патогенные грибы и микроорганизмы, что провоцирует развитие таких заболеваний томатов, как фитофтороз и кладоспориоз.
Как защитить теплицу
Агроном Ксения Давыдова рассказала о методах защиты культур от различных заболеваний. Помимо традиционного использования фунгицидов, существуют также эффективные альтернативные методы.
Отличной заменой химическим препаратам может служить широко распространенное сорное растение, произрастающее на кислых почвах. Речь идет о Хвоще обыкновенном.
Это растение является источником фитонцидов, которые эффективно подавляют рост грибковых организмов. Для дезинфекции почвы рекомендуется мульчировать грядки хвощом. После частичного высыхания растения его следует заделать в почву на небольшую глубину. В результате болезни обойдут ваши томаты стороной.
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