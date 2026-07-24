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Не сорняк, а кладезь пользы: спасет от фитофторы и гнили – просто раскидайте его по теплице

Опубликовано: 24 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Не сорняк, а кладезь пользы: спасет от фитофторы и гнили – просто раскидайте его по теплице
Не сорняк, а кладезь пользы: спасет от фитофторы и гнили – просто раскидайте его по теплице
Городовой ру
Невероятная польза в огороде

Томаты являются одной из наиболее востребованных культур среди садоводов. Зачастую их выращивают в условиях защищенного грунта, при этом ежегодно на одних и тех же грядках.

Почему важна ротация культур

Постоянное выращивание одной и той же культуры в теплице приводит к ухудшению фитосанитарной обстановки. В почве активно размножаются патогенные грибы и микроорганизмы, что провоцирует развитие таких заболеваний томатов, как фитофтороз и кладоспориоз.

Как защитить теплицу

Агроном Ксения Давыдова рассказала о методах защиты культур от различных заболеваний. Помимо традиционного использования фунгицидов, существуют также эффективные альтернативные методы.

Отличной заменой химическим препаратам может служить широко распространенное сорное растение, произрастающее на кислых почвах. Речь идет о Хвоще обыкновенном.

Это растение является источником фитонцидов, которые эффективно подавляют рост грибковых организмов. Для дезинфекции почвы рекомендуется мульчировать грядки хвощом. После частичного высыхания растения его следует заделать в почву на небольшую глубину. В результате болезни обойдут ваши томаты стороной.

Ранее мы рассказали, как избавиться от слизней при помощи вампирского метода.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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