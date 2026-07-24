Мангальный бан и 500 «писем счастья»: ГАТИ и МЧС «присмотрят» за отдыхающими в Курортном районе

Если вы решили махнуть в Курортный район на машине, будьте готовы к проверкам. В эти выходные на пляжах будет настоящий десант: ГАТИ, МЧС и полиция объединили силы, сообщает Росбалт.
Искать будут две вещи: дым от мангалов и колеса на траве. На прошлых выходных инспекторы поймали полтысячи водителей, так что в этот раз проверку решили усилить.
Какие могут быть штрафы?
Забыть о правилах — удовольствие дорогое. Вот примерный прейскурант на «неправильный» отдых:
- Костер или мангал в лесу/на берегу: готовьте до 5 000 рублей. Жарить мясо официально разрешено только на пляже «Ласковый» — там есть 4 бесплатные зоны.
- Машина на траве: для обычного человека — от 3 000 до 5 000 рублей. А вот если авто оформлено на фирму, штраф взлетает до 150 000 рублей.
- Важно: Инспекторы сейчас используют мобильные комплексы фиксации. Нарушение прилетит «письмом счастья», даже если к вам никто не подошел.
Где окунуться: суровая реальность
С купанием в черте города всё печально. Роспотребнадзор проверил 22 пляжа, и результат почти нулевой.
Единственное место в Питере, где вода чистая:
- Озеро Безымянное (Красносельский район).
В черном списке (купаться опасно для здоровья): Все Суздальские озера, Ольгинский пруд, Разлив и весь Финский залив (включая Сестрорецк, Комарово и Репино). Вода там не прошла тесты на микробы и кишечную палочку.
Лайфхак: едем в Приозерский район
Если очень хочется чистой воды и вы готовы потратить пару часов на дорогу — держите курс на север области. На сегодняшний день это самый чистый район.
Зеленый свет получили:
- Озера: Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское.
- Река Бурная.
Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области можно безопасно купаться.