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Мангальный бан и 500 «писем счастья»: ГАТИ и МЧС «присмотрят» за отдыхающими в Курортном районе

Опубликовано: 24 июля 2026 16:10
 Проверено редакцией
Мангальный бан и 500 «писем счастья»: ГАТИ и МЧС «присмотрят» за отдыхающими в Курортном районе
Мангальный бан и 500 «писем счастья»: ГАТИ и МЧС «присмотрят» за отдыхающими в Курортном районе
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Разводить костер на пляже запрещается.

Если вы решили махнуть в Курортный район на машине, будьте готовы к проверкам. В эти выходные на пляжах будет настоящий десант: ГАТИ, МЧС и полиция объединили силы, сообщает Росбалт.

Искать будут две вещи: дым от мангалов и колеса на траве. На прошлых выходных инспекторы поймали полтысячи водителей, так что в этот раз проверку решили усилить.

Какие могут быть штрафы?

Забыть о правилах — удовольствие дорогое. Вот примерный прейскурант на «неправильный» отдых:

  • Костер или мангал в лесу/на берегу: готовьте до 5 000 рублей. Жарить мясо официально разрешено только на пляже «Ласковый» — там есть 4 бесплатные зоны.
  • Машина на траве: для обычного человека — от 3 000 до 5 000 рублей. А вот если авто оформлено на фирму, штраф взлетает до 150 000 рублей.
  • Важно: Инспекторы сейчас используют мобильные комплексы фиксации. Нарушение прилетит «письмом счастья», даже если к вам никто не подошел.

Где окунуться: суровая реальность

С купанием в черте города всё печально. Роспотребнадзор проверил 22 пляжа, и результат почти нулевой.

Единственное место в Питере, где вода чистая:

  • Озеро Безымянное (Красносельский район).

В черном списке (купаться опасно для здоровья): Все Суздальские озера, Ольгинский пруд, Разлив и весь Финский залив (включая Сестрорецк, Комарово и Репино). Вода там не прошла тесты на микробы и кишечную палочку.

Лайфхак: едем в Приозерский район

Если очень хочется чистой воды и вы готовы потратить пару часов на дорогу — держите курс на север области. На сегодняшний день это самый чистый район.

Зеленый свет получили:

  • Озера: Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское.
  • Река Бурная.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области можно безопасно купаться.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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