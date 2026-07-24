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Не города, а идеальные варианты для переезда: здесь мечтают жить пенсионеры - никаких мегаполисов

Опубликовано: 24 июля 2026 16:01
 Проверено редакцией
Не города, а идеальные варианты для переезда: здесь мечтают жить пенсионеры - никаких мегаполисов
Не города, а идеальные варианты для переезда: здесь мечтают жить пенсионеры - никаких мегаполисов
Legion-Media
На пенсии хочется отдохнуть от городской суеты, шума машин, грязного воздуха, поэтому некоторые пожилые люди начинают искать место для переезда. 

Вариантов много, но стоит рассмотреть лишь те, которые являются комфортными для пенсионеров. Дзен-канал “Самый главный путешественник” поделился своими наблюдениями.

Геленджик

В летнее время в городе может быть менее комфортно из-за наплыва туристов, но в остальные месяцы - здесь тихо и спокойно. Свежий морской воздух, чистое море, отличная инфраструктура, мягкий климат - это все про Геленджик.

Зарайск

Этот город расположен в Подмосковье, при этом он является одним из самых удачных из-за небольшого количества туристов. Летом можно проводить время на реке Осетр.

Светлогорск

В Калининграде может показаться слишком людно и шумно, но Светлогорск станет идеальным вариантом. Он расположен в 60 км от столицы региона. Тут сохранилась “пряничная” архитектура, поэтому прогулки станут особенно интересными.

Кисловодск

В городе несколько санаториев. Пенсионеры могут днями и ночами гулять по знаменитому курортному парку. Такие походы очень улучшают самочувствие. Здесь чистый воздух, есть минеральная вода”, - сообщает источник.

Личный опыт

Моя бабушка мечтает переехать в Геленджик, так как ей нравится местный климат. На пенсионеров плохо влияют большие перепады летних и зимних температур, но на южном курорте погода комфортна в любое время года.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как бюджетно отдохнуть в Нижнем Новгороде.

Автор:
Полина Аксенова
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