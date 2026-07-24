Известковый налёт на душевой лейке ушёл за 30 минут — простой способ, и вода снова бьёт мощно

Способ убирает налёт, восстанавливает напор и не требует дорогих средств. Регулярная чистка раз в два месяца помогает поддерживать лейку в идеальном состоянии.

Со временем напор воды в душе слабеет, и это чаще всего связано с налётом внутри лейки. Жёсткая вода оставляет соли, которые оседают в отверстиях и на внутренних деталях. Если не обращать на это внимания, струя становится слабой и неравномерной. Но решить проблему можно за 15–20 минут с помощью лимонной кислоты, не прибегая к дорогим средствам, пишет автор блога "Мастерская Самоделок".

Как понять, что лейку пора чистить

Основные признаки — уменьшившийся напор, неровная струя или вода, которая бьёт в стороны. Чтобы убедиться, достаточно посмотреть на отверстия: белый или жёлтый налёт говорит о том, что чистка нужна. Чем дольше ждать, тем плотнее становится слой, и тем сложнее его убрать.

Что понадобится:

Лимонная кислота — 2 столовые ложки, широкая ёмкость (подойдёт обрезанная пластиковая бутылка), кипяток, плоскогубцы и нож. Также пригодится сухая тряпка.

Как разобрать и почистить лейку

Сначала лейку отсоединяют от шланга. Затем её разбирают: в большинстве моделей винт скрыт под заглушкой в центре, которую поддевают ножом. В многорежимных лейках деталь с отверстиями просто откручивают против часовой стрелки — для этого удобно использовать плоскогубцы. После снятия винта все внутренние детали становятся доступными. Все пластиковые и металлические части помещают в ёмкость, засыпают лимонной кислотой и заливают кипятком. Через 15–20 минут остаётся только промыть их водой, протереть насухо и собрать лейку в обратном порядке.

Почему лимонная кислота, а не уксус

Лимонная кислота действует мягко, не оставляет запаха и отлично справляется с налётом. После чистки достаточно на пару секунд включить воду, и можно пользоваться душем. При этом средство стоит копейки и есть практически на каждой кухне.

Личный опыт автора

Я чищу лейку раз в два месяца, и это занимает не больше 20 минут. Заметила, что если делать это регулярно, налёт не успевает нарасти. Однажды запустила чистку и поняла, что напор упал до минимума — после процедуры вода полилась с такой силой, что душ стал снова комфортным.

Вывод

Лимонная кислота и кипяток за 20 минут удаляют налёт и восстанавливают напор. Разборка лейки занимает пару минут, а результат сохраняется на несколько месяцев. Профилактическая чистка раз в два месяца продлевает срок службы оборудования.

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