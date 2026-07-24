Без корок и фанатизма: вся правда о сахаре в арбузе и коварном «мочегонном» эффекте

Эксперт рассказал, сколько арбуза можно съесть в день, чтобы не навредить здоровью.

Арбуз — это не просто сладкая вода, а настоящий витаминный коктейль. Но чтобы он приносил только пользу, нужно знать меру.

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Анна Гончарова рассказала "Городовому", как правильно есть арбуз и кому стоит быть осторожнее.

Что полезного в арбузе?

В мякоти много мягкой клетчатки, которая помогает пищеварению. Арбуз богат витаминами и антиоксидантами. Главный из них — ликопин. Он защищает сосуды и сердце, а также полезен для кожи.

В арбузе очень много калия. Этот минерал помогает выводить лишнюю соль и поддерживает работу мышц. А аминокислота цитруллин помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок.

"В дозе 250 гр за один раз - это две небольшие дольки или стакан нарезанных кубиком, полезный источник здоровья. Если мы переедаем арбуз, то за счёт большого количества клетчатки и калия возможен слабительный эффект", - отмечает эксперт.

Какая доза идеальна?

В день взрослому человеку достаточно 400 граммов мякоти. Речь именно о чистом весе без корки. Если вы планируете съесть еще яблоки или ягоды, порцию арбуза нужно уменьшить.

Помните: в нем много фруктозы и глюкозы, а это лишний сахар.

Кому арбуз пойдет на пользу?

Врачи часто включают арбуз в лечебное питание. Он помогает при:

анемии (дефиците железа);

проблемах с печенью и желчным пузырем;

мочекаменной болезни (но только после консультации с врачом).

"При подагре с осторожностью рекомендуют употреблять его, при ожирении, и при сахарном диабете. А также при сердечной недостаточности и хронической болезни почек", - говорит диетолог.

Небольшой совет

Старайтесь не есть арбуз сразу после плотного обеда. Лучше подождать 1.5–2 часа. Иначе может возникнуть вздутие живота.

И, конечно, тщательно мойте корку перед нарезкой, чтобы бактерии не попали на мякоть.

Главное правило: всё хорошо в меру. Две дольки — это здоровье, а целый арбуз за раз — уже нагрузка на организм.

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