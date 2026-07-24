День ВМФ в Петербурге: парада не будет, но праздник состоится

День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.

Санкт-Петербург полностью готов к одному из своих главных праздников — Дню Военно-морского флота. Город уже «переоделся» в тельняшку: улицы украшены, флаги развеваются, а музеи открывают двери.

Город в праздничном убранстве

Петербург уже не узнать. Центр города, Кронштадт и трасса до аэропорта Пулково запестрели праздничными флагами и баннерами.

Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил: монтаж оформления полностью завершен. Теперь даже обычная прогулка по городу настраивает на торжественный лад.

Без парада и салюта: почему так?

Главная новость, которая многих расстроила — в этом году не будет масштабного морского парада и вечернего салюта.

Причина простая и понятная — безопасность. Власти решили не рисковать и отказаться от массового скопления судов и громких залпов.

Колонны маломерных судов тоже не пройдут по Неве. Праздник в этот раз будет более спокойным и семейным.

Куда сходить: бесплатные музеи и «Аврора»

Несмотря на отмену парада, программа остается насыщенной. Самый приятный бонус — бесплатный вход в Центральный военно-морской музей и все его филиалы.

На легендарном крейсере «Аврора» 26 июля открывается новая выставка. Она посвящена истории морской авиации. Если вы давно не были на борту, это отличный повод заглянуть.

Музыка, огонь и свет

Вечером город добавит атмосферы:

На Ростральных колоннах зажгут факелы — это всегда выглядит магически.

Мосты получат праздничную тематическую подсветку.

В БКЗ «Октябрьский» пройдет большой праздничный концерт.

На улицах можно будет услышать военные оркестры — в городе пройдет их фестиваль.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Кронштадте показывают «изнанку» легендарного ледокола.