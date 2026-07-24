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День ВМФ в Петербурге: парада не будет, но праздник состоится

Опубликовано: 24 июля 2026 15:28
 Проверено редакцией
День ВМФ в Петербурге: парада не будет, но праздник состоится
День ВМФ в Петербурге: парада не будет, но праздник состоится
Global Look Press / Maksim Konstantinov
День ВМФ отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье июля.

Санкт-Петербург полностью готов к одному из своих главных праздников — Дню Военно-морского флота. Город уже «переоделся» в тельняшку: улицы украшены, флаги развеваются, а музеи открывают двери.

Город в праздничном убранстве

Петербург уже не узнать. Центр города, Кронштадт и трасса до аэропорта Пулково запестрели праздничными флагами и баннерами.

Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил: монтаж оформления полностью завершен. Теперь даже обычная прогулка по городу настраивает на торжественный лад.

Без парада и салюта: почему так?

Главная новость, которая многих расстроила — в этом году не будет масштабного морского парада и вечернего салюта.

Причина простая и понятная — безопасность. Власти решили не рисковать и отказаться от массового скопления судов и громких залпов.

Колонны маломерных судов тоже не пройдут по Неве. Праздник в этот раз будет более спокойным и семейным.

Куда сходить: бесплатные музеи и «Аврора»

Несмотря на отмену парада, программа остается насыщенной. Самый приятный бонус — бесплатный вход в Центральный военно-морской музей и все его филиалы.

На легендарном крейсере «Аврора» 26 июля открывается новая выставка. Она посвящена истории морской авиации. Если вы давно не были на борту, это отличный повод заглянуть.

Музыка, огонь и свет

Вечером город добавит атмосферы:

  • На Ростральных колоннах зажгут факелы — это всегда выглядит магически.
  • Мосты получат праздничную тематическую подсветку.
  • В БКЗ «Октябрьский» пройдет большой праздничный концерт.
  • На улицах можно будет услышать военные оркестры — в городе пройдет их фестиваль.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Кронштадте показывают «изнанку» легендарного ледокола.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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