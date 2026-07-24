День ВМФ в Петербурге: парада не будет, но праздник состоится

Санкт-Петербург полностью готов к одному из своих главных праздников — Дню Военно-морского флота. Город уже «переоделся» в тельняшку: улицы украшены, флаги развеваются, а музеи открывают двери.
Город в праздничном убранстве
Петербург уже не узнать. Центр города, Кронштадт и трасса до аэропорта Пулково запестрели праздничными флагами и баннерами.
Вице-губернатор Борис Пиотровский подтвердил: монтаж оформления полностью завершен. Теперь даже обычная прогулка по городу настраивает на торжественный лад.
Без парада и салюта: почему так?
Главная новость, которая многих расстроила — в этом году не будет масштабного морского парада и вечернего салюта.
Причина простая и понятная — безопасность. Власти решили не рисковать и отказаться от массового скопления судов и громких залпов.
Колонны маломерных судов тоже не пройдут по Неве. Праздник в этот раз будет более спокойным и семейным.
Куда сходить: бесплатные музеи и «Аврора»
Несмотря на отмену парада, программа остается насыщенной. Самый приятный бонус — бесплатный вход в Центральный военно-морской музей и все его филиалы.
На легендарном крейсере «Аврора» 26 июля открывается новая выставка. Она посвящена истории морской авиации. Если вы давно не были на борту, это отличный повод заглянуть.
Музыка, огонь и свет
Вечером город добавит атмосферы:
- На Ростральных колоннах зажгут факелы — это всегда выглядит магически.
- Мосты получат праздничную тематическую подсветку.
- В БКЗ «Октябрьский» пройдет большой праздничный концерт.
- На улицах можно будет услышать военные оркестры — в городе пройдет их фестиваль.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Кронштадте показывают «изнанку» легендарного ледокола.