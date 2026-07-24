Судовые журналы, старые фото и бесплатная почта: в Кронштадте показывают «изнанку» легендарного ледокола

Город отмечает 330-летие Военно-Морского Флота.

В Кронштадте стартовало событие, которое точно стоит посетить всем любителям моря и истории. В местном Музее истории открылась выставка, посвященная «дедушке» ледокольного флота — знаменитому «Красину».

Больше чем просто корабль

Ледоколу «Красин» уже больше ста лет. Его спустили на воду еще в 1917 году под именем «Святогор».

С тех пор он успел повидать всё: Первую мировую, суровые годы Гражданской и тяжелейшие конвои Второй мировой войны, сообщает пресс-служба музея.

На выставке можно увидеть не просто сухие документы, а личные вещи моряков, старые фото и судовые журналы. Это живые истории людей, которые работали в невозможных условиях Арктики.

Почему выставку привезли в Кронштадт?

Кронштадт для «Красина» — город не чужой. Ледокол приходил сюда «лечиться» и обновляться на протяжении всего века.

Здесь его ремонтировали в 20-е годы, проводили масштабную модернизацию в 50-е и чинили совсем недавно, в 2014-м.

В 1991 году «Красин» чуть не продали и спасли его именно в Кронштадте. Судно спрятали на территории военно-морской базы «Усть-Рогатка», пока решалась его судьба.

Отправьте открытку прямо с праздника

Помимо истории ледокола, в городе запустили крутой проект — «Морскую почту». В этом году она стала самой масштабной за всё время.

Прямо в центре Кронштадта поставили специальные стойки, откуда можно бесплатно отправить авторскую открытку в любой уголок страны, пишет "Петербургский дневник".

Если будете в Кронштадте в эти дни, обязательно загляните в музей. Это отличный шанс почувствовать масштаб нашей морской истории без пафоса и сложных терминов.

Посмотрите, как жили полярники, и порадуйте близких настоящим бумажным письмом с морским штемпелем.

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