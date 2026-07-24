Один «безымянный» счастливчик против двадцати грязных пляжей: где в Петербурге и области можно безопасно купаться

Свежие новости от Роспотребнадзора могут испортить ваши летние планы, если на выходных вы собрались к воде.
Специалисты проверили пляжи Петербурга и области, и результаты, честно говоря, не радуют.
Петербург: один в поле воин
В черте города ситуация почти критическая. Из 22 официальных пляжей проверку прошел только один.
- Где можно купаться: Озеро Безымянное в Красносельском районе. Это единственный «отличник» в списке.
- Где нельзя: Почти везде. В «черный список» попали все Суздальские озера, Ольгинский пруд и популярные курорты Финского залива (Сестрорецк, Кронштадт, Комарово, Репино). Озеро Разлив тоже не прошло тест на чистоту.
Если вы привыкли отдыхать в Пушкине или Колпино, имейте в виду: на Колонистском пруду и детском пляже на Ижоре сейчас идет благоустройство. Купаться там официально не разрешают.
Ленобласть: едем в Приозерск
В области дела обстоят чуть лучше, но только если вы готовы к долгой поездке. На данный момент безопасными признаны всего 6 локаций, и все они сосредоточены в одном районе.
Зеленый свет получили:
- Озера: Ратное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское.
- Река Бурная.
Все эти места находятся в Приозерском районе. В остальных популярных местах — под Выборгом, во Всеволожском районе (включая берег Ладоги) и в Гатчине — вода не соответствует нормам.
Почему всё так плохо?
Вы спросите: почему вчера было можно, а сегодня нет? На качество воды влияют несколько факторов:
- Жара. В теплой воде бактерии размножаются мгновенно.
- Дожди. Сильные ливни смывают в водоемы грязь и мусор с берегов.
- Птицы. Там, где много уток и чаек, часто находят личинок паразитов.
Чем можно заболеть?
Купание в «запрещенных» местах — это не просто формальность. Это реальный риск. Самое безобидное, что можно получить — это «зуд купальщика» (церкариоз) от контакта с птичьими паразитами.
Но последствия могут быть и серьезнее:
- Острые кишечные инфекции.
- Гепатит А.
- Энтеровирус.
Особенно опасно, если воду случайно проглотит ребенок. Симптомы могут проявиться не сразу, а через несколько дней.
Берегите себя и выбирайте только проверенные пляжи!
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