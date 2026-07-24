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Грозы по области и дефицит тепла: синоптик обещает Петербургу долгожданный прогрев к выходным

Опубликовано: 24 июля 2026 08:52
 Проверено редакцией
Грозы по области и дефицит тепла: синоптик обещает Петербургу долгожданный прогрев к выходным
Грозы по области и дефицит тепла: синоптик обещает Петербургу долгожданный прогрев к выходным
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
В Северной столице все еще прохладно. 

В этом году петербургское лето решило нас не баловать. Хотя центры огромных циклонов сейчас находятся далеко, их влияние мы всё равно ощущаем.

Погода капризничает: небо то и дело затягивает облаками, а солнце играет с нами в прятки.

Погода сегодня

Сегодня в городе будет облачно, но с прояснениями. Кратковременные дожди могут начаться в любой момент, так что зонт лучше держать под рукой, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Если вы живете в Ленинградской области, будьте готовы к грозам — там природа может пошуметь сильнее.

Градусник не радует

Температура в Петербурге сейчас держится на уровне +20…+22°. По области разброс чуть больше — от +18 до +23°.

Для конца июля это маловато. Обычно в это время город прогревается сильнее, но сейчас температура стабильно на пару градусов ниже нормы.

Всему виной прохладные воздушные массы, которые застряли над регионом.

Ветер и давление

Ветер сегодня спокойный, юго-западный. Порывов ждать не стоит, скорость всего 2–7 м/с. А вот атмосферное давление немного занижено — 758 мм рт. ст.

Метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость или слабость, так что лишняя чашка кофе не помешает.

Планы на субботу

Хорошие новости: в выходные станет чуть-чуть теплее.

  • Ночью будет вполне комфортно: +13…+15°.
  • Днем в субботу воздух прогреется до +24°.

Правда, дожди никуда не уйдут. Они останутся «местными» и короткими. Это тот случай, когда на одной улице может лить как из ведра, а на соседней будет сухо.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург вернется настоящее лето.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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