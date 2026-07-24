Грозы по области и дефицит тепла: синоптик обещает Петербургу долгожданный прогрев к выходным

В этом году петербургское лето решило нас не баловать. Хотя центры огромных циклонов сейчас находятся далеко, их влияние мы всё равно ощущаем.
Погода капризничает: небо то и дело затягивает облаками, а солнце играет с нами в прятки.
Погода сегодня
Сегодня в городе будет облачно, но с прояснениями. Кратковременные дожди могут начаться в любой момент, так что зонт лучше держать под рукой, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Если вы живете в Ленинградской области, будьте готовы к грозам — там природа может пошуметь сильнее.
Градусник не радует
Температура в Петербурге сейчас держится на уровне +20…+22°. По области разброс чуть больше — от +18 до +23°.
Для конца июля это маловато. Обычно в это время город прогревается сильнее, но сейчас температура стабильно на пару градусов ниже нормы.
Всему виной прохладные воздушные массы, которые застряли над регионом.
Ветер и давление
Ветер сегодня спокойный, юго-западный. Порывов ждать не стоит, скорость всего 2–7 м/с. А вот атмосферное давление немного занижено — 758 мм рт. ст.
Метеозависимые люди могут почувствовать легкую сонливость или слабость, так что лишняя чашка кофе не помешает.
Планы на субботу
Хорошие новости: в выходные станет чуть-чуть теплее.
- Ночью будет вполне комфортно: +13…+15°.
- Днем в субботу воздух прогреется до +24°.
Правда, дожди никуда не уйдут. Они останутся «местными» и короткими. Это тот случай, когда на одной улице может лить как из ведра, а на соседней будет сухо.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург вернется настоящее лето.