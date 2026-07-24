Синоптики озадачили прогнозом: на Европейскую Россию идут ливни и грозы

До конца недели в Европейской России ожидаются грозы и ливни. Причина — блокирующий антициклон над Европой.

Европейская часть России до конца недели останется под влиянием активных атмосферных фронтов. В регионах ожидаются сильные ливни, грозы и порывистый ветер. Однако причины этих явлений уходят корнями в процессы, происходящие в масштабах всей Европы.

Всё дело в блокирующем антициклоне, который несколько месяцев не пропускает влажный воздух в западную часть континента. Из-за этого в Испании и Франции бушуют лесные пожары, а аномальная жара привела к гибели десятков тысяч людей, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Как циклон влияет на Русскую равнину

Циклоны, которые не могут пробиться в зону высокого давления над Европой, огибают её по северо-восточной периферии и устремляются на территорию России. Там они объединяются в одну крупную систему и приносят осадки.

В ближайшие три дня именно эти атмосферные фронты будут определять погоду в центральной части страны. Облачность сосредоточится в двух зонах — на севере и востоке Центрального района, а также на юге, включая Кавказ, Крым и Приазовье.

Температурные контрасты

На севере Европейской России сохранится прохлада: у Арктического побережья днём не выше +15, в средней полосе — около +20. В то же время на юге страны ощущается влияние европейской жары — там воздух прогревается до привычных для субтропиков значений, местами превышая норму.

Что ждёт крупные города

В Нижнем Новгороде, который накануне заливали проливные дожди, до конца недели сохранится пасмурная погода. Ожидается +22...+25 — близко к климатической норме, но каждый день возможны небольшие ливни, которые усилятся к пятнице и субботе.

На Кубани жарко: в Краснодаре до начала следующей недели будет +27...+31. Однако и здесь не обойдётся без гроз. В выходные они усилятся, принеся до 25 мм осадков.

Москва окажется в стороне от мощных ливней. Сильных дождей в столице не ожидается, но грозы с умеренными осадками вероятны почти каждый день. В среду и четверг температура будет чуть ниже обычной — +22...+23, а к концу недели потеплеет до +24...+25.

Вывод

До конца недели в Европейской части России сохранится неустойчивая погода с ливнями и грозами. На юге будет жарко, в центре — комфортно, на севере — прохладно. Причина гроз — блокирующий антициклон, который перенаправляет циклоны с Атлантики на территорию страны.

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