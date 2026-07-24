2 пшика на ноги — и клещи бегут без оглядки: даже босиком по лесу не страшно ходить

Многие хотят сэкономить и ищут недорогую замену покупному репелленту перед прогулкой по лесу. В интернете гуляет простой рецепт: растворить пакетик ванилина в 100 мл водки или разведённого до 40° спирта и распылять каждые 2–3 часа.
На практике такой подход может обернуться риском — средство не защищает от клещей.
Почему смесь не работает
Запах — это не защита. Ванилин даёт аромат, спирт помогает ему быстро распределиться, но ни то, ни другое не отпугивает клещей. В составе проверенных репеллентов используют совсем другие компоненты: DEET, икаридин, IR3535, PMD, масло лимонного эвкалипта. Ванилина и обычного спирта в этом списке нет.
Чем реально защититься
Чтобы не рисковать, лучше использовать проверенные средства:
- для кожи — репелленты с пометкой «от клещей», строго по инструкции (время защиты у каждого состава своё);
- для одежды и снаряжения — препараты с 0,5 % перметрина (на кожу их не наносят, вещи после обработки должны полностью высохнуть).
Не только спрей: простые меры безопасности
Даже с хорошим средством важно соблюдать базовые правила: надевать закрытую светлую одежду, держаться тропинок, избегать контакта с высокой травой. После прогулки обязателен тщательный осмотр тела — особенно сгибов, подмышек, шеи и кожи головы.
Личный опыт автора
Однажды я поверила народному совету и взяла на пикник самодельный «репеллент» вместо магазинного. Уже через час почувствовала укус — клещ присосался к ноге. С тех пор не экспериментирую: покупаю сертифицированные средства и всегда осматриваю себя после леса.
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