Победа под свист трибун: почему «Спартаку» отказали в переигровке из-за серии пенальти «не в те ворота»

Ранее "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча против петербургского "Зенита".

В российском футболе снова жарко, и дело не в погоде. Московский «Спартак» пытался оспорить результаты матча за Суперкубок против «Зенита».

Клуб требовал аннулировать итоги и провести игру заново. Но футбольные власти (КДК РФС) ответили коротким «нет».

Из-за чего весь сыр-бор?

Все решилось в серии пенальти. Перед ней судья должен был подбросить монетку, чтобы выбрать, в какие ворота будут бить игроки. Но арбитр этого делать не стал.

Он просто назначил ворота со стороны трибуны «Зенита». «Спартак» посчитал это грубым нарушением правил. Ведь бить пенальти под крики фанатов соперника — то еще удовольствие.

Клуб подал протест.

Почему судья нарушил традицию?

На поле был настоящий хаос. В самой концовке матча экс-спартаковец Александр Соболев забил гол за «Зенит» и перевел игру в серию пенальти.

Болельщики «Спартака» не выдержали и начали закидывать поле пластиковыми бутылками. Летело всё это как раз в сторону тех ворот, где должна была пройти серия.

Судья решил не рисковать здоровьем футболистов и просто увел всех к другой трибуне — питерской.

Решение футбольных властей

Комитет РФС отклонил протест москвичей. Результат матча оставили в силе: «Зенит» — чемпион. В «Спартаке» заявили, что не удивлены такому исходу. .

Что говорят правила

Многие думают, что жеребьевка обязательна всегда. Но это не так. Согласно международным правилам футбола, судья имеет право сам выбрать ворота без всякой монетки, если на то есть веские причины.

Главные причины — это:

Безопасность. Если с трибун летит мусор или фанаты ведут себя агрессивно (как и было в этом матче). Состояние поля. Если одна штрафная превратилась в болото, а вторая в порядке. Погода. Например, если в одни ворота светит слепящее солнце или дует шквалистый ветер.

Так что, с точки зрения закона, арбитр был прав. Безопасность игроков стоит выше, чем бросок монетки. Это было понятно с самого начала, сказал в эфире канала "Матч" бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

«Спартак» проиграл и на поле, и в кабинетах. Юридически зацепиться за «ошибку судьи» не получилось, потому что безопасность — лучший аргумент в любом споре.

Скорее всего, эта история скоро утихнет, но градус вражды между Москвой и Петербургом явно подскочил еще выше.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула.