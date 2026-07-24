5 самых вкусных рецептов на зиму — от хрустящих огурцов до малины без варки

Хрустящие огурцы и плотные помидоры, маринованные грибы, ароматная малина без варки и компот из яблок и груш — пять проверенных рецептов для зимних заготовок.

Сезон консервации в самом разгаре, и каждая хозяйка старается заготовить как можно больше вкусного на зиму. Соленья, маринады, сладкие заготовки и компоты — всё это не только радует зимой, но и напоминает о лете. Вот пять проверенных рецептов с точными пропорциями, которые не требуют сложных навыков и много времени, делится "Food.ru — про жизнь со вкусом и смыслом".

Солёные огурцы

Хрустящие огурцы — классика зимнего стола. На литровую банку берут 650 г мелких плотных огурцов, 500 мл воды, 1 ст. ложку соли с горкой, 2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки уксуса 9%. Из специй добавляют зонтик укропа, лавровый лист, 5 горошин чёрного перца, 4 душистого, бутон гвоздики, щепотку кориандра и 3 зубчика чеснока.

Огурцы замачивают в холодной воде на 2–4 часа, затем плотно укладывают в стерилизованные банки со специями. Маринад кипятят с солью и сахаром, в конце добавляют уксус. Банки стерилизуют 10 минут, закатывают, переворачивают и оставляют до остывания.

Солёные помидоры

На литровую банку берут 600 г твёрдых помидоров, 1 ст. ложку соли, 1,5 ст. ложки сахара, 1 ст. ложку уксуса 9%. Из специй — 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка тёртого корня хрена, 3 лавровых листа, 5 горошин душистого перца, пучок укропа.

Банки стерилизуют в духовке при 100 C 20 минут. На дно кладут специи, затем плотно укладывают помидоры. Рассол из воды, соли, сахара и уксуса доводят до кипения, слегка остужают и заливают в банки. Закатывают и убирают в тёмное место.

Маринованные грибы

На 1 кг грибов (опята, белые, подберёзовики) берут 1 л воды для маринада, 1 ст. ложку соли, 1,5 ст. ложки сахара, 8 ст. ложек уксуса 9%. Из специй — 2 лавровых листа, по 4 горошины душистого и чёрного перца, 2 бутона гвоздики.

Грибы варят в подсоленной воде 30–35 минут, откидывают на дуршлаг. В маринаде растворяют соль, сахар, добавляют специи и уксус, доводят до кипения. Грибы перекладывают в маринад и варят ещё 20 минут. Раскладывают по банкам, заливают маринадом, закатывают и хранят в холодильнике.

Малина без варки

Малину пересыпают сахаром в пропорции 1:1. На 1 кг малины берут 1 кг сахара.

Ягоды слегка разминают, засыпают сахаром в несколько приёмов, перемешивают и оставляют на 6 часов. Раскладывают по стерилизованным банкам и хранят в холодильнике.

Компот из яблок и груш

На 3-литровую банку берут 250 г яблок, 350 г груш, 3 л воды, 250 г сахара, 1⁄2 ч. ложки лимонной кислоты.

Фрукты нарезают дольками, удаляют сердцевину. Воду с сахаром кипятят, добавляют фрукты, доводят до кипения, всыпают лимонную кислоту и варят 5 минут. Разливают по банкам и закатывают.

Вывод

Пять простых рецептов с точными пропорциями — огурцы, помидоры, грибы, малина и компот — помогут сохранить урожай на зиму без лишних хлопот. Каждый из них проверен временем и не требует сложных ингредиентов.

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