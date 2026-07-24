Вместо 40 человек — 20: почему экскурсионные группы в Петербурге сократились в два раза

Высокий сезон в Северной столице показал отрицательную динамику.

Обычно в «высокий сезон» Петербург трещит по швам от экскурсионных групп. Но сейчас туроператоры бьют тревогу: падение спроса на организованные туры составило от 30% до 50%, пишет "Фонтанка" со ссылкой на экспертов.

Групповые экскурсии больше не в моде

Раньше в Петербург направлялись целыми автобусами. Сейчас группы сократились вдвое: вместо 40 человек набирается едва 20.

Майские праздники фактически провалились. Турфирмы надеялись, что люди не поедут в Крым и выберут Петербург, но чуда не случилось. Путешественники либо едут в Сочи, либо вообще остаются дома.

Почему это происходит: три главные причины

Денег стало меньше. Пятидневная поездка в Питер теперь стоит дороже, чем две недели на пляже за границей. Семьи выбирают море. Дорогая дорога. Цены на авиабилеты и «Сапсаны» кусаются. Купить билет на поезд из Москвы в Петербург иногда невозможно даже за две недели — мест просто нет. Бензиновый кризис и страхи. Те, кто раньше ездил на своих машинах, экономят на топливе. Плюс общая тревожность заставляет людей откладывать поездки «до лучших времен», пишет издание.

Петербург — город для москвичей на выходные

Отели пока держатся на плаву, но только за счет «индивидуалов». Главный спаситель города сегодня — москвич.

Жители столицы приезжают на пару дней, гуляют и уезжают. Они не покупают сложные туры, а просто бронируют номер.

Чиновники сохраняют оптимизм

В Смольном паники нет. Там по-прежнему ждут рекордные 9 миллионов гостей за лето. Чиновники верят в статистику и считают, что итоги покажет осень, пишет издание.

Есть ли надежда на иностранцев?

Европейцев в городе почти нет, но их потихоньку заменяют гости с Востока. Благодаря электронным визам, которые теперь работают в России, стало больше туристов из Китая, Турции, ОАЭ и Индии.

Их число выросло в разы, но этого всё равно мало, чтобы перекрыть общие потери рынка.

Если школьные группы не приедут в город этой осенью, многие турфирмы могут просто закрыться.

Петербург перестал быть доступным направлением для массового туриста из регионов, превращаясь в дорогой город «выходного дня» для жителей столиц.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему «безвиз» не решил главных проблем туристов из Китая в Петербурге.