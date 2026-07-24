8 дней на всё и вечный поиск Wi-Fi: почему «безвиз» не решил главных проблем туристов из Китая в Петербурге

На улицах Петербурга снова слышна китайская речь. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года поток гостей из КНР вырастет еще на 10%, сообщает "Деловой Петербург".
Но если раньше мы привыкли видеть огромные толпы с одинаковыми флажками, то теперь всё изменилось.
Другой турист: меньше толп, больше лоска
Эпоха автобусов по 40 человек уходит в прошлое. Сейчас в Петербург чаще приезжают небольшие компании по 8–9 человек или семьи. Стало заметно больше молодежи и бизнесменов.
Интересный тренд: гости стали проводить в городе меньше времени (около недели), но тратить — гораздо больше.
Вместо дешевых сувениров китайцев интересуют качественные услуги и бренды. Деловых поездок стало в два раза больше, причем едут к нам в основном из мегаполисов вроде Шанхая и Пекина.
Главная головная боль — финансы и связь
Китай — самая цифровая страна в мире. Там даже милостыню подают через QR-код. Приезжая в Россию, они попадают в «каменный век».
- Карты не работают. Наши терминалы часто не принимают их карты, а их приложения не стыкуются с нашими банками.
- Проблемы со связью. Купить местную сим-карту — целый квест из-за блокировок и бюрократии.
- Дороговизна. Из-за курса рубля отдых в России для китайцев подорожал на 20% за год. Мы больше не «дешевая страна» для туриста.
Кто будет говорить?
Огромная проблема сегодня — нехватка гидов. Китайский язык сложный, и быстро подготовить новых специалистов не получается.
Часто туристам приходится общаться через онлайн-переводчики, но для премиального сегмента это не солидно.
Что в итоге?
Продление безвизового режима — это отличный стимул. Но чтобы китаец вернулся в Петербург и привез друзей, нужно решить технические вопросы.
Туристу должно быть удобно платить телефоном, пользоваться быстрым интернетом и понимать, что написано на табличке в музее.
Несмотря на это в Петербурге спрос на жилье от китайских туристов остается на уровне прошлого года. Чаще всего бронируют четырехзвездочные и трехзведочные отели.
Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего отдыхают в Китае российские туристы.