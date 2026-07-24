8 дней на всё и вечный поиск Wi-Fi: почему «безвиз» не решил главных проблем туристов из Китая в Петербурге

Турпоток из Китая стал другим.

На улицах Петербурга снова слышна китайская речь. Эксперты прогнозируют, что к концу 2026 года поток гостей из КНР вырастет еще на 10%, сообщает "Деловой Петербург".

Но если раньше мы привыкли видеть огромные толпы с одинаковыми флажками, то теперь всё изменилось.

Другой турист: меньше толп, больше лоска

Эпоха автобусов по 40 человек уходит в прошлое. Сейчас в Петербург чаще приезжают небольшие компании по 8–9 человек или семьи. Стало заметно больше молодежи и бизнесменов.

Интересный тренд: гости стали проводить в городе меньше времени (около недели), но тратить — гораздо больше.

Вместо дешевых сувениров китайцев интересуют качественные услуги и бренды. Деловых поездок стало в два раза больше, причем едут к нам в основном из мегаполисов вроде Шанхая и Пекина.

Главная головная боль — финансы и связь

Китай — самая цифровая страна в мире. Там даже милостыню подают через QR-код. Приезжая в Россию, они попадают в «каменный век».

Карты не работают. Наши терминалы часто не принимают их карты, а их приложения не стыкуются с нашими банками. Проблемы со связью. Купить местную сим-карту — целый квест из-за блокировок и бюрократии. Дороговизна. Из-за курса рубля отдых в России для китайцев подорожал на 20% за год. Мы больше не «дешевая страна» для туриста.

Кто будет говорить?

Огромная проблема сегодня — нехватка гидов. Китайский язык сложный, и быстро подготовить новых специалистов не получается.

Часто туристам приходится общаться через онлайн-переводчики, но для премиального сегмента это не солидно.

Что в итоге?

Продление безвизового режима — это отличный стимул. Но чтобы китаец вернулся в Петербург и привез друзей, нужно решить технические вопросы.

Туристу должно быть удобно платить телефоном, пользоваться быстрым интернетом и понимать, что написано на табличке в музее.

Несмотря на это в Петербурге спрос на жилье от китайских туристов остается на уровне прошлого года. Чаще всего бронируют четырехзвездочные и трехзведочные отели.

Ранее «Городовой» рассказывал, где чаще всего отдыхают в Китае российские туристы.