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Залила 1 стакан в слив на ночь – и от засора не осталось и следа: проверенный способ прочистки труб

Опубликовано: 24 июля 2026 11:07
 Проверено редакцией
Залила 1 стакан в слив на ночь – и от засора не осталось и следа: проверенный способ прочистки труб
Залила 1 стакан в слив на ночь – и от засора не осталось и следа: проверенный способ прочистки труб
Городовой ру
Как быстро избавиться от засора в раковине

Если вы заметили, что вода в кухоне или ваной плохо уходит в сливное отверстие, рекомендуется быстро принять меры по прочистке трубопроводов. Откладывание решения проблемы не только не приведет к улучшению ситуации, а только повлечет за собой полную блокировку водоотведения.

Химия не понадобится

Существует проверенный метод решения проблемы, который не потребует приобретения специализированных химических средств. Итак, чтобы прочистить засор в раковине, вам понадобится только перекись водорода.

Инструкция по применению

Залейте половину, а лучше целый стакан перекиси водорода 30%-40% в слив и не включайте воду несколько часов. Лучше оставить средство на ночь – это позволит полностью устранить засор к утру, пишут авторы портала водород-бассейн.рф.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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