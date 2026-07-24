Залила 1 стакан в слив на ночь – и от засора не осталось и следа: проверенный способ прочистки труб

Если вы заметили, что вода в кухоне или ваной плохо уходит в сливное отверстие, рекомендуется быстро принять меры по прочистке трубопроводов. Откладывание решения проблемы не только не приведет к улучшению ситуации, а только повлечет за собой полную блокировку водоотведения.
Химия не понадобится
Существует проверенный метод решения проблемы, который не потребует приобретения специализированных химических средств. Итак, чтобы прочистить засор в раковине, вам понадобится только перекись водорода.
Инструкция по применению
Залейте половину, а лучше целый стакан перекиси водорода 30%-40% в слив и не включайте воду несколько часов. Лучше оставить средство на ночь – это позволит полностью устранить засор к утру, пишут авторы портала водород-бассейн.рф.
Ранее мы рассказали, как избавиться от желтизны после окрашивания волос.