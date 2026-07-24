«Кирпич» на Салова и тупик в Петергофе: 10 районов Петербурга, где с воскресенья не проехать

Дорожные работы в самом разгаре в Северной столице.

Лето в Петербурге — это сезон «перекопанных дорог». ГАТИ снова обновила список адресов, где водителям придется потесниться.

С этого воскресенья и в начале следующей недели ограничения затронут сразу 10 районов.

Большинство работ — это плановая замена асфальта. Рассказываем, какие участки лучше объезжать стороной.

Самые долгие перекрытия: Фрунзенский и Колпинский районы

Дольше всего дорожники задержатся во Фрунзенском районе. С 28 июля и до самого конца августа закроют сквозной проезд по улице Салова (от Грузинской до Самойловой).

Если вы привыкли там ездить, перестраивайте маршрут через Волковский проспект или улицу Самойловой.

В Колпинском районе тоже намечается долгая стройка. В Сапёрном на Петрозаводском шоссе движение ограничат почти на месяц — с 26 июля по 22 августа.

В Петергофе (Петродворцовый район) до середины августа «выпадет» Ботаническая улица. Там закроют участок от Ульяновской до тупика.

Где перекроют движение на несколько дней

В Калининском районе 26 июля будет сложно: Светлановский проспект полностью перекроют на участке от Северного до Луначарского.

Затем, до 29 июля, работы переместятся на отрезок до Суздальского проспекта.

Другие важные точки:

Выборгский район: С 26 по 28 июля ограничат движение на улице Михаила Дудина (участок от Заречной до Абрамова).

С 26 по 28 июля ограничат движение на улице Михаила Дудина (участок от Заречной до Абрамова). Красносельский район: В Красном Селе с 26 июля закрывают Республиканскую улицу. Объезд возможен по проспекту 25 Октября и Нагорному переулку.

В Красном Селе с 26 июля закрывают Республиканскую улицу. Объезд возможен по проспекту 25 Октября и Нагорному переулку. Красногвардейский район: На Рябовском шоссе с 27 июля будут чинить трубы, поэтому проезд ограничат до конца месяца.

Также точечные ограничения коснутся Невского, Курортного и Московского районов. Там работы продлятся от одного до нескольких дней.

Как не застрять в пробке

Советы банальные, но рабочие:

Смотрите в навигатор. Он уже знает о новых знаках ГАТИ и подскажет пути объезда. Следите за щитами. Желтые информационные щиты на дорогах ставят не просто так — там указаны точные даты и схемы объезда. Заложите лишние 20 минут. Даже небольшое ограничение на оживленной улице в час пик может создать затор «на ровном месте».

Терпения всем автомобилистам! Помните: сейчас придется постоять в пробках, зато осенью будем ездить по ровному асфальту без ям.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в субботу Петербург встанет в пробки.