Сетка расширяется: 250 новых точек оплаты на карте Петербурга — что ждет водителей с 25 июля

С субботы, 25 июля, платная парковка в центре Петербурга расширяется. На этот раз «под раздачу» попали две популярные набережные — Смольная и Воскресенская.
Всего добавят более 250 новых мест. Парковки заработают в обычном режиме с 08:00 утра, сообщили в пресс-службе городского Комтранса.
Сколько это стоит?
Цены на новых участках будут разными, так что смотрите на знаки внимательно:
- Смольная набережная (от Смольного проспекта до Водопроводного переулка): здесь обустроили 229 мест. Час стоянки обойдется в 100 рублей.
- Воскресенская набережная (напротив памятника Анне Ахматовой): зона совсем небольшая, всего на 25 машин. Но из-за дефицита мест цена здесь выше — 200 рублей в час.
Для инвалидов на обоих участках предусмотрены бесплатные места (их около 10% от общего числа), но машина обязательно должна быть в федеральном реестре.
На чем чаще всего «залетают» водители?
В Комтрансе составили топ-3 ошибок, из-за которых прилетают штрафы (а это, на минуту, 3000 рублей). Проверьте себя:
- Ошибки в номере. Перепутали буквы или регион в приложении — считайте, не заплатили.
- Не та зона. Если вы стоите в одной зоне, а оплатили другую, система это не зачтет.
- Опоздание с продлением. У вас есть всего 10 минут на оплату после заезда и столько же, чтобы уехать после окончания сессии.
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