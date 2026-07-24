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Сетка расширяется: 250 новых точек оплаты на карте Петербурга — что ждет водителей с 25 июля

Опубликовано: 24 июля 2026 10:47
 Проверено редакцией
Сетка расширяется: 250 новых точек оплаты на карте Петербурга — что ждет водителей с 25 июля
Сетка расширяется: 250 новых точек оплаты на карте Петербурга — что ждет водителей с 25 июля
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новые зоны появятся у двух набережных.

С субботы, 25 июля, платная парковка в центре Петербурга расширяется. На этот раз «под раздачу» попали две популярные набережные — Смольная и Воскресенская.

Всего добавят более 250 новых мест. Парковки заработают в обычном режиме с 08:00 утра, сообщили в пресс-службе городского Комтранса.

Сколько это стоит?

Цены на новых участках будут разными, так что смотрите на знаки внимательно:

  • Смольная набережная (от Смольного проспекта до Водопроводного переулка): здесь обустроили 229 мест. Час стоянки обойдется в 100 рублей.
  • Воскресенская набережная (напротив памятника Анне Ахматовой): зона совсем небольшая, всего на 25 машин. Но из-за дефицита мест цена здесь выше — 200 рублей в час.

Для инвалидов на обоих участках предусмотрены бесплатные места (их около 10% от общего числа), но машина обязательно должна быть в федеральном реестре.

На чем чаще всего «залетают» водители?

В Комтрансе составили топ-3 ошибок, из-за которых прилетают штрафы (а это, на минуту, 3000 рублей). Проверьте себя:

  1. Ошибки в номере. Перепутали буквы или регион в приложении — считайте, не заплатили.
  2. Не та зона. Если вы стоите в одной зоне, а оплатили другую, система это не зачтет.
  3. Опоздание с продлением. У вас есть всего 10 минут на оплату после заезда и столько же, чтобы уехать после окончания сессии.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему машин в центре Петербурга стало меньше.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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