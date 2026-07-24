«Любовь и голуби», финский бункер и «Комета» до Кижей: едем в большой круиз по Карелии на поезде

Тур займет 4 дня.

Если вы давно мечтали увидеть Карелию, но не хотели возиться с пересадками и чемоданами, у нас хорошие новости.

В августе 2026 года запускается новый круизный поезд «Гранд Карелия». Это как отель на колёсах, который за четыре дня провезёт вас по самым топовым местам региона.

Раньше «РЖД Тур» возили туристов по этим местам по отдельности. Теперь всё объединили в один большой маршрут: Петрозаводск, Кижи, Медвежьегорск, Рускеала и Выборг, пишет rtraveler.ru.

Отправляется поезд из Москвы.

Что мы увидим?

Программа очень плотная, скучать не придётся. Вот главные фишки:

Остров Кижи. Туда доставит скоростная «Комета». Знаменитые деревянные церкви без единого гвоздя — это база, которую должен увидеть каждый.

Туда доставит скоростная «Комета». Знаменитые деревянные церкви без единого гвоздя — это база, которую должен увидеть каждый. Место съемок «Любовь и голуби». В Медвежьегорске до сих пор стоит тот самый дом, где снимали легендарное кино. Атмосфера там потрясающая.

В Медвежьегорске до сих пор стоит тот самый дом, где снимали легендарное кино. Атмосфера там потрясающая. Военные тайны. Посетим «Замок Кархумяки» — это огромный финский бункер, вырубленный прямо в скале.

Посетим «Замок Кархумяки» — это огромный финский бункер, вырубленный прямо в скале. Мраморный каньон Рускеала. Пожалуй, самое красивое место Карелии. Бонусом — поездка на настоящем паровозе «Рускеальский экспресс» с интерьерами в стиле XIX века.

Пожалуй, самое красивое место Карелии. Бонусом — поездка на настоящем паровозе «Рускеальский экспресс» с интерьерами в стиле XIX века. Средневековый Выборг. Прогуляемся по узким улочкам и доплывем на катере до скалистого парка Монрепо.

«Жаворонки» против «Сов»

Организаторы придумали классную фишку. Можно выбрать один из двух вариантов графика:

Программа «Жаворонки» — для тех, кто готов вскочить в 7 утра. Вы первыми приедете в Петрозаводск и сразу отправитесь на экскурсии. Программа «Совы» — для любителей поспать. Поезд прибудет в Медвежьегорск к полудню. Вы посмотрите те же локации, но в другом порядке и без лишней спешки.

Сколько это стоит и что внутри?

Минимальная цена — 49 500 рублей с человека.

В стоимость уже всё включено:

Проезд и ночевки в купе;

Трехразовое питание;

Все билеты в музеи и парки;

Автобусы и катера по маршруту.

По сути, вам нужно просто купить билет и вовремя прийти на вокзал. Обо всём остальном уже позаботились.

Первый рейс запланирован на 14 августа 2026 года. Расписание могут немного подправить ближе к делу (зависит от графика поездов), но основные локации останутся на месте.

Финальный план поездки выдают на руки за день-два до отправления.

Это отличный шанс увидеть всю Карелию разом и при этом жить в комфортном купе, а не искать гостиницы в каждом новом городе.

Ранее «Городовой» рассказывал, как спланировать путешествие и увидеть Кижи.