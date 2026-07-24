Пикник Афиши x Сбер — легендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом.

Гостей ждет масштабная музыкальная программа на пяти сценах, где выступят: FEDUK, SLAVA MARLOW с живыми группами, инди-сенсация «Бонд с кнопкой», уже классик хип-хопа и поп-музыки ЛСП, одна из главных поп-звезд эпохи Ёлка, фолк-группа Spokanki, модные альтернативщики CUPSIZE / Капсайз, экс-лидер «Смысловых Галлюцинаций» Сергей Бобунец, поп-певица Минаева, яркие инди-новички Гера Амен и Джей Ро, а также дуэт «Озёра». Электронную сцену представят творческое объединение Станция метро Горьковская, шоукейсы ЛАУД БОЙЗ и ДОБРО, а также культовый артист и продюсер SP4K / СПЧК. Кроме того, петербургское объединение 812 AM CLUB проведет спортивный рейв. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010-м и свежей стильной поп-музыки.

Главным новшеством фестиваля станет яркий и завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино. На территории развернется множество интерактивных зон: массаж от Фитмост, спорт от World Class, серфинг от SUNPARK, розыгрыш тура от MAP PEOPLE, быстрые знакомства от Twinby, мастер-классы от «ЯМАЙКИ» и «Мастерской культуры W», флористика от Terra School, бьюти-зона Soda и барбершоп BRITVA. Также гостей ждут игровой клуб «Громкий вопрос», большой фудкорт, маркет локальных брендов, дизайнерский маркет и целый детский городок с площадкой «Малышариков».

В 2026 году генеральным партнером фестиваля стал Сбер, а титульным партнером — Т2.

Фестиваль состоится 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.

Сбер — генеральный партнер фестиваля

Т2 — Титульный партнер