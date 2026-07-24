Пикник Афиши x Сбер — легендарный масштабный городской фестиваль под открытым небом.
Инди-сенсация «Бонд с кнопкой», архитектор русского рэпа ЛСП и поп-икона Ëлка выступят на Елагином острове
Места ограничены, а индустрия, как всегда, ждать не будет.
7–8 августа 2026 года в Калининграде пройдет БДД — ежегодная конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению, ранее известная как Baltic Digital Days. Мероприятие проводится 14-й год подряд и объединяет специалистов digital-отрасли из разных регионов России и стран СНГ.