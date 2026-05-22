БДД 2026: конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению в Калининграде

7–8 августа 2026 года в Калининграде пройдет БДД — ежегодная конференция по маркетингу, SEO, AI и digital-продвижению, ранее известная как Baltic Digital Days. Мероприятие проводится 14-й год подряд и объединяет специалистов digital-отрасли из разных регионов России и стран СНГ.

В 2026 году конференция соберет более 350 участников. Среди них — маркетологи, SEO- и PPC-специалисты, таргетологи, предприниматели, владельцы digital-агентств, тимлиды, директора по маркетингу, руководители инхаус-команд и специалисты, работающие с развитием онлайн-проектов. Такой состав делает БДД площадкой для профессионального обмена опытом между представителями агентского, клиентского и предпринимательского рынка.

Формат конференции

7 августа состоится препати и нетворкинг в Янтарном на побережье Балтийского моря. Первый день посвящен знакомству участников и спикеров, совместным активностям, мастер-классам и общению в неформальной обстановке. Такой формат помогает участникам заранее установить контакт, обсудить профессиональные задачи и подготовиться к основной деловой программе.

8 августа пройдет основной день конференции в форте «Штайн» в Калининграде. На площадке запланированы доклады, тематические секции, панельная дискуссия и обсуждение практических кейсов. Для участников предусмотрены питание и доступ к записям выступлений.

Программа конференции

Программа включает 30+ докладов и охватывает ключевые направления digital-маркетинга:

SEO. Воркшоп по реальным задачам поисковой оптимизации. Модератор секции — Денис Шубенок, исполнительный директор «Ашманов и партнеры». Среди участников секции — Дмитрий Канавин, Виктор Репин и Анастасия Курдюкова.

Искусственный интеллект и GEO. Секция о новой логике поиска, AI-выдаче, нейроответах и генеративной оптимизации. В программе — кейс GEO-продвижения сайта конференции от Романа Ковалева, доклад Василия Желтова об анализе AI-выдачи и выступление Клима Горяева об автоматизации SEO на опыте Avito.

Управление трафиком. Доклады о рекламных каналах, стоимости привлечения, креативах и новых источниках трафика. В секции выступят Александр Пиджи, Рашид Хузин и Ольга Гесс.

Инхаус-маркетинг. Блок о работе SEO-команд внутри крупных компаний. Модератор — Владимир Сюткин, начальник отдела поискового продвижения «Детского мира». В программе — выступления Дмитрия Ашурова, Инны Астионовой и Дмитрия Саутина.

Управление агентством. Секция для владельцев и руководителей digital-агентств. Темы — продажи, клиентский сервис, PR, личный бренд и системная лидогенерация. В программе заявлены Анна Караулова, Юлия Магась и Кристина Ляпцева.

Инвестиции в digital-бизнес. Блок для предпринимателей и владельцев агентств, которые рассматривают развитие за пределами операционного управления. Среди спикеров — Павел Зелёв, Дмитрий «Горди» Бычков и Иван Шкиря.

Панельная дискуссия. Открытый разговор лидеров digital-рынка о текущих изменениях, вызовах и перспективах отрасли.

Секция «Слово имею». Открытый формат для докладов и кейсов участников. В программе — выступления Владислава Папернюка, Анны Денисовой, Георгия Задворнова, Владимира Короленко и других спикеров.

В фокусе — практические кейсы, инструменты и управленческие решения для агентств, инхаус-команд и собственников бизнеса.

Кому будет полезна БДД 2026

Мероприятие ориентировано на специалистов и руководителей, которые работают с интернет-маркетингом, поисковым продвижением, платным трафиком, AI-инструментами и управлением онлайн-проектами.

Конференция ориентирована на тех, кому важно не только следить за изменениями рынка, но и понимать, как применять эти изменения в работе команд, клиентов и собственных проектов.

Отдельный интерес БДД представляет для участников, которые выбирают конференции для маркетологов с практической программой, сильным экспертным составом и возможностью профессионального обмена внутри отрасли.

Особенности конференции

Одной из особенностей БДД остается сочетание профессиональной программы с атмосферой Калининградской области. Первый день проходит на побережье Балтийского моря, второй — на исторической площадке в Калининграде. Такой формат помогает участникам совместить обучение, деловое общение и знакомство с регионом.

Концептуальная тема БДД 2026 — кино. Организаторы проводят параллель между созданием фильма и построением маркетинговой стратегии: в обоих случаях важны сценарий, команда, распределение ролей, управление процессом и результат, который оценивает аудитория.

Кроме основной конференции, вокруг БДД развивается профессиональное сообщество. Для участников работает клуб с офлайн-встречами, дополнительными мероприятиями и возможностями для продолжения общения после форума.

Зачем участвовать в БДД 2026

Участие поможет сверить профессиональные подходы с практикой рынка, получить идеи для развития проектов и увидеть, какие инструменты и управленческие решения используют коллеги из агентств, инхаус-команд и бизнеса.

Для специалистов конференция станет источником прикладных кейсов и новых профессиональных контактов. Для руководителей и предпринимателей — возможностью оценить изменения digital-рынка, найти точки роста и обсудить актуальные задачи с участниками отрасли.

Подробная информация о программе, билетах и условиях участия доступна на официальном сайте конференции: balticdigitaldays.ru.