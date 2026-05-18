Переводы по СБП изменят навсегда: ЦБ объявил о новых лимитах — всё, что нужно знать
Банк России поддержал резкое увеличение лимита на переводы через Систему быстрых платежей. Максимальная сумма одной операции для бизнеса и платежей в бюджет может вырасти сразу до 30 миллионов рублей.
Сейчас компании ограничены суммой в 1 миллион рублей за один перевод. Из-за этого предпринимателям приходится дробить крупные платежи на несколько частей, что усложняет расчёты и увеличивает нагрузку на бухгалтерию.
Что изменится
После введения новых правил бизнес сможет отправлять крупные суммы одним платежом — без десятков отдельных переводов. Это касается расчётов между компаниями, оплаты контрактов и перечислений в бюджет.
В Центробанке заявили, что решение приняли после обсуждений с представителями банков и бизнеса.
Почему изменения введут не сразу
Для запуска обновлённой системы банкам придётся серьёзно модернизировать внутренние сервисы и усилить меры безопасности. Финансовым организациям необходимо подготовить инфраструктуру для обработки переводов такого объёма.
Поэтому переход будет постепенным. Полное внедрение новых правил и обновление нормативной базы ожидается только к 2027 году.
