Переводы по СБП изменят навсегда: ЦБ объявил о новых лимитах — всё, что нужно знать
Переводы по СБП изменят навсегда: ЦБ объявил о новых лимитах — всё, что нужно знать

Опубликовано: 18 мая 2026 13:15
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Грядут важные изменения в лимитах переводов по СБП.

Банк России поддержал резкое увеличение лимита на переводы через Систему быстрых платежей. Максимальная сумма одной операции для бизнеса и платежей в бюджет может вырасти сразу до 30 миллионов рублей.

Сейчас компании ограничены суммой в 1 миллион рублей за один перевод. Из-за этого предпринимателям приходится дробить крупные платежи на несколько частей, что усложняет расчёты и увеличивает нагрузку на бухгалтерию.

Что изменится

После введения новых правил бизнес сможет отправлять крупные суммы одним платежом — без десятков отдельных переводов. Это касается расчётов между компаниями, оплаты контрактов и перечислений в бюджет.

В Центробанке заявили, что решение приняли после обсуждений с представителями банков и бизнеса.

Почему изменения введут не сразу

Для запуска обновлённой системы банкам придётся серьёзно модернизировать внутренние сервисы и усилить меры безопасности. Финансовым организациям необходимо подготовить инфраструктуру для обработки переводов такого объёма.

Поэтому переход будет постепенным. Полное внедрение новых правил и обновление нормативной базы ожидается только к 2027 году.

