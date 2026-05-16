Масштабная замена паспортов РФ: у россиян есть 90 дней, чтобы получить новый документ
Масштабная замена паспортов РФ: у россиян есть 90 дней, чтобы получить новый документ

Опубликовано: 16 мая 2026 13:25
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Legion-Media
Российский паспорт может стать недействительным не только по возрасту.

Многие россияне уверены, что менять документ нужно лишь в 20 и 45 лет, однако закон предусматривает сразу несколько ситуаций, когда без нового паспорта не обойтись.

Помимо обязательной замены после достижения определённого возраста, документ придётся менять при смене фамилии, имени или отчества, даты или места рождения, а также после серьёзного изменения внешности — например, пластической операции или травмы лица.

Основанием для замены также считаются ошибки в записях, порча документа или отсутствие свободных страниц для отметок. Во всех этих случаях гражданину даётся всего 90 дней на оформление нового паспорта. Если сроки пропустить, документ автоматически становится недействительным, а владельцу грозит штраф от 2000 рублей.

В МВД также напомнили: срочно обращаться за новым паспортом нужно и при утере или краже документа. Если это произошло в России — заявление подаётся в территориальное подразделение МВД. Если за границей — необходимо обращаться в российское консульство или диппредставительство.

Подать заявление на замену можно через МВД, МФЦ или портал Госуслуг.

Сейчас оформление нового паспорта занимает до пяти рабочих дней после приёма документов. На этот период вам выдают временное удостоверение личности, но для его оформления потребуется дополнительная фотография.

