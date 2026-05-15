Этот салат из селёдки удивляет всех гостей: сочетание продуктов кажется невозможным

Сочетание ингредиентов в этом салате настолько необычное, что вкус получается просто потрясающим. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".

Ингредиенты:

филе сельди — 400 г,

жирная сметана — 200 г,

зелёное яблоко — 150 г,

красный лук — 100 г,

маринованные огурцы — 150 г,

укроп — 1 небольшой пучок,

чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Начинаю с селёдки. Можно взять уже готовое филе, а можно разделать целую рыбу самостоятельно. Нарезаю селёдку небольшими кубиками и отправляю в салатник.

Сразу добавляю к селёдке жирную сметану и аккуратно перемешиваю. На первый взгляд сочетание кажется странным, но на самом деле селёдка со сметаной — давно известная классика в разных кухнях.

Следующий ингредиент удивляет ещё сильнее — зелёное яблоко. Беру кислое яблоко, сердцевину удаляю, а кожуру оставляю. Нарезаю тем же кубиком и сразу отправляю в салатник, быстро перемешивая со сметаной, чтобы яблоко не потемнело.

После этого добавляю маринованные огурцы. Важно брать именно маринованные, а не солёные — вкус получается совсем другим. Огурчики тоже нарезаю небольшими кубиками.

Дальше мелко режу красный сладкий лук и большое количество свежего укропа. От укропа использую только нежные верхушки без жёстких стеблей.

Остаётся только поперчить салат по вкусу и хорошо перемешать. Соль здесь уже не нужна — селёдка и огурцы дают её достаточно.

Лучше дать салату немного постоять в холодильнике, чтобы все вкусы полностью соединились.

Примерное время приготовления: около 20 минут + время на охлаждение

Личный опыт

Я приготовил этот салат, и несмотря на необычное сочетание ингредиентов, он получился действительно вкусным. Однако перед добавлением в салат яблока лучше очистить его от кожуры. Так вкус будет нежнее.

