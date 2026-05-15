Этот салат из селёдки удивляет всех гостей: сочетание продуктов кажется невозможным
Сочетание ингредиентов в этом салате настолько необычное, что вкус получается просто потрясающим. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Розовый баклажан".
Ингредиенты:
- филе сельди — 400 г,
- жирная сметана — 200 г,
- зелёное яблоко — 150 г,
- красный лук — 100 г,
- маринованные огурцы — 150 г,
- укроп — 1 небольшой пучок,
- чёрный перец — по вкусу
Приготовление
Начинаю с селёдки. Можно взять уже готовое филе, а можно разделать целую рыбу самостоятельно. Нарезаю селёдку небольшими кубиками и отправляю в салатник.
Сразу добавляю к селёдке жирную сметану и аккуратно перемешиваю. На первый взгляд сочетание кажется странным, но на самом деле селёдка со сметаной — давно известная классика в разных кухнях.
Следующий ингредиент удивляет ещё сильнее — зелёное яблоко. Беру кислое яблоко, сердцевину удаляю, а кожуру оставляю. Нарезаю тем же кубиком и сразу отправляю в салатник, быстро перемешивая со сметаной, чтобы яблоко не потемнело.
После этого добавляю маринованные огурцы. Важно брать именно маринованные, а не солёные — вкус получается совсем другим. Огурчики тоже нарезаю небольшими кубиками.
Дальше мелко режу красный сладкий лук и большое количество свежего укропа. От укропа использую только нежные верхушки без жёстких стеблей.
Остаётся только поперчить салат по вкусу и хорошо перемешать. Соль здесь уже не нужна — селёдка и огурцы дают её достаточно.
Лучше дать салату немного постоять в холодильнике, чтобы все вкусы полностью соединились.
Примерное время приготовления: около 20 минут + время на охлаждение
Личный опыт
Я приготовил этот салат, и несмотря на необычное сочетание ингредиентов, он получился действительно вкусным. Однако перед добавлением в салат яблока лучше очистить его от кожуры. Так вкус будет нежнее.
Ранее мы писали о том, как приготовить ужин с жареными баклажанами и грибами.