Как запретить родственникам и друзьям слать картинки в мессенджер и не обидеть их - проверенный трюк

Вежливые методы отказа от визуального спама от близких

Человек просыпается и видит в телефоне кучу сообщений: «С добрым утром!», «Хорошего дня!», «Пусть твой день станет лучшим» и бесконечные открытки с цветами и котиками. Родственники и друзья шлют их изо дня в день. Они забивают память телефона и отнимают время.

Автор канала "Записки Айтишника" рассказал, как отучить близких от этой привычки.

Почему старшее поколение так любит открытки

Для людей зрелого возраста рассылка картинок - это не просто баловство. Это настоящий социальный обряд. Картинка в мессенджере передает простой посыл: «Я рядом, я помню о тебе».

И конечно, не стоит забывать про чувство одиночества. Отправить готовую картинку гораздо легче, чем придумать тему для разговора.

Жалуйтесь на память телефона

Можно сказать: «У меня совсем нет места, я не могу открыть ни одно изображение».

В мессенджерах есть настройка, которая отключает автоматическую загрузку медиафайлов. Тогда картинки не будут забивать память без спроса.

Не отвечайте

Можно просто перестать читать и отвечать на картинки. Когда родственник спросит, почему молчите, объясните проблему с памятью телефона и скажите, что текстовое сообщение было бы удобнее.

Отвечайте картинками на картинки

Если другие способы не работают, можно начать отправлять в ответ свои изображения. Иногда это помогает человеку понять, как выглядит ситуация с другой стороны.

Но есть риск, что собеседнику понравится такая игра, и он только усилит рассылку.

Создайте общий чат

Если родственник заваливает картинками не только вас, но и других знакомых, создайте общий чат со всеми. Уведомления в этом чате можно отключить и не обращать внимания на сообщения. Люди будут обмениваться открытками друг с другом, а основной телефон останется в покое.

Личный опыт

Я тоже испробовала все эти советы на взрослых родственниках, которые заваливали меня одинаковыми картинками. Помогло больше всего то, что я жаловалась на отсутствие памяти на телефоне. Видимо, отправители жалели меня и мой телефон.

