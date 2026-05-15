Из скандинавского плена в +27: синоптик рассказал, когда ждать самые жаркие дни в Петербурге

На следующей неделе петербуржцев ожидает настоящая жара.

Петербургская погода снова проверяет нас на прочность. Только мы привыкли к майскому теплу, как скандинавский циклон принес холод и серые тучи.

Сейчас на улице зябко: в среднем +14…+16°С, а местами и того меньше. Но не спешите расстраиваться и прятать летние вещи. Синоптики обещают: это ненадолго.

План потепления на выходные

Запасаемся терпением до субботы. 16 мая на улице еще будет прохладно — около +15–17°С. А вот в воскресенье, 17 мая, весна наконец-то возьмет свое.

Воздух прогреется до +20°С. Если вы живете на востоке Ленобласти, вам повезло еще больше — там столбики термометров могут скакнуть до +25°С. Отличный повод выбраться на природу!

Жара на следующей неделе

Синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале рассказал, что настоящее пекло начнется в понедельник. Температура поднимется до летних +22–27°С.

Самыми жаркими днями станут 19 и 20 мая. В это время город будет напоминать южный курорт.

Грозы и «сюрпризы»

Какое же лето в Петербурге без дождей? Вместе с жарой придут классические летние грозы. Осадки будут короткими.Но зонтик в сумке точно не помешает — майские грозы бывают очень внезапными.

Интересный факт: «Черемуховые холода»

В народе нынешнее похолодание часто называют «черемуховыми холодами». Замечено, что когда цветет черемуха, всегда наступает спад температуры.

В этом году примета сработала на все сто. Но хорошая новость в том, что после этого периода всегда наступает стабильное тепло.

