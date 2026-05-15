Больше не покупаю соки: всего 2 апельсина — и почти 3 литра вкуснейшего напитка готовы

Этот простой напиток уже давно заменил мне покупные соки и сладкие газировки.

Готовится он из самых обычных продуктов, получается его много, а вкус — яркий, освежающий и очень натуральный. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Красилова Наталья".

Ингредиенты:

апельсины — 2-3 шт.,

вода — 2,8 литра,

сахар — 200 г,

лимонная кислота — 1 ч. л. или лимонный сок — 4 ст. л.

Приготовление

Хорошо промываю апельсины. Если они крупные — достаточно двух штук, если небольшие — беру три.

Затем отправляю апельсины в морозилку минимум на 2 часа. После заморозки достаю их, слегка размораживаю и нарезаю дольками.

Далее измельчаю апельсины вместе с кожурой. Быстрее всего это сделать в блендере, но подойдёт и обычная мясорубка.

Получившуюся массу перекладываю в миску и заливаю 1 литром холодной воды. Хорошо перемешиваю и оставляю примерно на 10 минут, чтобы напиток настоялся и стал более насыщенным.

После этого процеживаю массу через сито в большую кастрюлю или кувшин, добавляю сахар и лимонную кислоту либо лимонный сок. Всё тщательно перемешиваю до растворения сахара.

Затем вливаю ещё холодную воду. Обычно у меня уходит около 2,8 литра в общей сложности, но здесь лучше ориентироваться на свой вкус — можно сделать напиток более насыщенным или, наоборот, более лёгким.

Примерное время приготовления: 10 минут + время на заморозку апельсинов

Личный опыт

Я попробовал приготовить сок и нашёл интересное применение апельсиновой цедре — её можно не выкидывать, а использовать в качестве начинки для пирогов и бисквитов.

